Agenția Națională pentru Protecția Mediului lansează campania de monitorizare a calității aerului

Începând de săptămâna aceasta, 25 de autolaboratoare pentru monitorizarea calității aerului, aflate în administrarea Agențiilor pentru Protecția Mediului sunt implicate într-o campanie națională desfășurată pe diferite categorii de poluare.„Toate autolaboratoarele care au intrat, în acest an, în dotarea Agențiilor pentru Protecția Mediului vor putea fi văzute, începând din aceste zile și până la finalul anului, în cele mai sensibile zone la capitolul poluare, din toată țara, pentru a monitoriza calitatea aerului. Desfășurăm campanii pe zonele de trafic intens, din apropierea principalelor intrări în marile orașe, în zona depozitelor de deșeuri, precum și în zonele industriale în privința cărora sunt semnalate cele mai multe probleme de calitate a aerului. Verificările vor fi făcute pe rând și pe parcursul mai multor zile, în funcție de fiecare tematică în parte, având în vedere faptul că autolaboratoarele vor face măsurători 24 de ore din 24, mai multe zile la rând. Rezultatele vor fi făcute publice de agenții, după fiecare tematică abordată”, a anunțat Laurențiu Alexandru Păștinaru, Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care coordonează activitatea Agențiilor județene pentru Protecția Mediului.Fiecare din aceste autolaboratoare achiziționate de Ministerul Mediului - România are în dotare ministație meteo, sistem de transmisie a datelor și echipamente pentru măsurarea dioxidului de sulf (SO2), hidrogenului sulfurat (H2S), oxizilor de azot (NO/ NO2/ NOX), amoniacului (NH3), compușilor volatili și particulelor în suspensie (PM 10 și PM 2,5).Autolaboratorul A.P.M Constanța a participat împreună cu reprezentanții din cadrul A.N.P.M (Seveso), reprezentanții din A.P.M Constanța care asigură secretariatul tehnic Seveso și directorul executiv al A.P.M Constanța, la un exercițiu combinat în cazul producerii unor situații de urgență, în orașul Năvodari. După monitorizarea acestei zone, A.P.M Constanța va veni cu rezultatele finale în ceea ce privește calitatea aerului din zonă.