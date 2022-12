Ai ratat sezonul de toamnă? Când mai poți cultiva semințe de gazon?

Gazonul perfect există și nu este doar o frază de reclamă. Pentru a avea suprafața cu iarbă verde desprinsă parcă din filme, trebuie să urmezi cu strictețe câteva reguli. Totodată, nu trebuie să pierzi din vedere perioada ideală pentru a cultiva semințe de gazon, astfel încât să le oferi condițiile meteorologice ideale pentru germinare și răsărire.Perioada ideală pentru a cultiva seminte gazon este reprezentată de lunile de toamnă. Specialiștii în domeniu recomandă ca însămânțarea să se facă în special în prima jumătate a acestui sezon, deoarece solul este cald încă, iar temperaturile moderate, atât pe parcursul zilei, cât și a nopții. Temperaturile moderate joacă un rol extrem de important deoarece ele favorizează germinarea rapidă a semințelor și determină stabilirea unui sistem puternic de rădăcini.Perioada activă de creștere a ierbii este reprezentată de lunile septembrie și octombrie. În plus, în acest timp, riscul apariției temperaturilor extreme (fie prea cald, fie prea frig) este relativ scăzut, iar precipitațiile ar trebui să fie moderate.Un detaliu de care depinde starea ierbii o reprezintă cantitatea de precipitații, deoarece aceste semințele nou plantate au nevoie de o umiditate constantă a solului – un beneficiu specific al plantării acestora toamna.Un alt avantaj al însămânțării în perioada septembrie – octombrie îl reprezintă faptul că, la venirea iernii, gazonul va fi suficient de matur pentru a intra în perioada de creștere pasivă și de a rezista temperaturilor scăzute. În plus, ploaia diminuează șansele ca aceste semințe de gazon să se usuce și reduce necesitatea udării suplimentare.În cazul în care nu ai reușit să plantezi semințe de gazon toamna, atunci mai ai o șansă primăvara. Trebuie să știi însă că plantarea ierbii primăvara se face doar în anumite condiții speciale.Primăvara, înainte de a cultiva gazon, trebuie să aștepți ca temperatura solului și a aerului să crească la nivelul optim. Astfel, însămânțarea nu se face până când temperaturile nu ating în timpul zilei cel puțin 18 grade Celsius.Lunile propice pentru plantarea gazonului în primăvară sunt din a doua jumătate a lunii martie, aprilie și mai. Specialiștii în domeniu atrag însă atenția că, dacă intenționezi să cultivi semințe de gazon primăvara, trebuie să pregătești pământul încă din toamnă.Vara este mai puțin recomandată pentru cultivarea gazonului, însă nu este o perioadă de ignorat. Dacă îți dorești să sădești iarbă vara, atunci trebuie să ții cont de anumite condiții, precum:· însămânțarea să fie realizată la începutul sau la sfârșitul verii;· asigurarea irigării terenului pe care se cultivă semințe de gazon;· evitarea perioadelor cu temperaturi ridicate extreme. În primele șase săptămâni de la însămânțare, în cazul în care temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, atunci trebuie să ai în vedere asigurarea irigării pe tot parcursul zilei. Astfel, vei asigura răsărirea și supraviețuirea noii peluze.Temperaturile și umiditatea sunt, în concluzie, factorii de care depinde calitatea peluzei tale. Cu toate astea, nu trebuie ignorată nici calitatea semințelor folosite. Dacă îți dorești un gazon des și sănătos, de un verde perfect, atunci alege semințe din oferta PlantMaster.ro. Citește cu atenție recomandările producătorului, inscripționate pe ambalaj și respectă-le întocmai. De asemenea, nu ignora fertilizarea corectă a gazonului, pentru a-i oferi ierbii nutrienții de care are nevoie pentru creștere.