Aragazul ne omoară cu zile! „Problema este mult mai gravă decât am crezut”

Aragazele produc gaze nocive legate de boli cardiace și pulmonare, însă experții avertizează că oamenii sunt puțin conștienți de pericolele lor. În medie, utilizarea unei plite de gătit pe gaz scade viața unei persoane cu aproape doi ani, potrivit unui studiu realizat pe gospodării din UE și Regatul Unit, care indică un număr de 40.000 de europeni morți în fiecare an din cauza poluanților eliminați în bucătărie de mașinile de gătit care folosesc ca sursă de căldură gazul, potrivit Digi24. Numărul victimelor este de două ori mai mare decât cel al morților din accidente auto, scrie The Guardian.„Problema este mult mai gravă decât am crezut”, a declarat autorul principal Juana María Delgado-Saborit, care conduce laboratorul de cercetare a sănătății mediului de la Universitatea Jaume I din Spania. Cercetătorii au atribuit 36.031 de decese premature în fiecare an plitelor de gătit cu gaz în UE și încă 3.928 în Regatul Unit al Marii Britanii. Ei spun că estimările lor sunt conservatoare deoarece au luat în considerare doar efectele asupra sănătății ale dioxidului de azot (NO2), și nu ale altor gaze precum monoxidul de carbon și benzenul.„Cu mult timp în urmă, în 1978, am aflat pentru prima dată că poluarea cu NO2 este de multe ori mai mare în bucătăriile care utilizează aragaze pe gaz decât în cazul celor electrice”, a declarat Delgado-Saborit.„Dar abia acum suntem în măsură să indicăm numărul de vieți care sunt curmate”.Una din trei gospodării din UE gătește cu gaz, procentul fiind de 54% în Regatul Unit și de peste 60% în Italia, Țările de Jos, România și Ungaria. Aparatele de gătit ard gaz fosil și ejectează substanțe nocive care inflamează căile respiratorii. Raportul, care a fost sprijinit de Fundația europeană pentru climă, se bazează pe cercetarea de anul trecut, care a măsurat calitatea aerului din locuințe pentru a afla în ce măsură gătitul cu gaz crește poluarea aerului din interior. Acest lucru a permis oamenilor de știință de la Universitatea Jaume I și de la Universitatea din Valencia să stabilească raporturile dintre poluarea aerului din interior și cea din exterior atunci când se gătește cu gaz și să cartografieze expunerea la NO2 din interior. Ei au aplicat apoi ratele de risc de îmbolnăvire, provenite din studii privind poluarea cu NO2 în exterior, pentru a calcula numărul de vieți pierdute.„Principala incertitudine este dacă riscul de deces constatat în cazul NO2 din exterior provenit în principal din trafic poate fi aplicat la NO2 din interior provenit de la gătitul cu gaz”, a declarat Steffen Loft, expert în poluarea aerului la Universitatea din Copenhaga, care nu a fost implicat în cercetare. „Dar este o presupunere corectă și necesară pentru evaluare”. Rezultatele se înscriu în linia unui studiu realizat în luna mai în SUA, care a constatat că mașinile de gătit cu gaz contribuie la decesul a până la 19.000 de adulți în fiecare an.Oamenii se pot proteja parțial de gazele toxice emanate atunci când gătesc, deschizând ferestrele și pornind hotele.