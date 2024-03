Atenție! Se oprește apa în mai multe cartiere din Constanța

La începutul săptămânii viitoare, echipele RAJA execută o serie de lucrări de sectorizare și montare a unor debitmetre la nivelul rețelelor stradale, în cadrul contractului „Realizare cămine și instalație mecano- hidraulică pentru modernizare și sectorizare pe rețele de distribuție apă de la intersecția strada Petre Ispirescu cu Aron Vodă, din municipiul Constanța”. Astfel, marți, 2 aprilie, între orele 8.00 - 18.00, se va sista furnizarea apei în următoarele zone: cartierul Brătianu - zona delimitată de bulevardul I. C. Brătianu - strada Valului - Verde - Nicolae Filimon - Aron Vodă - bulevardul I. C. Brătianu; tronsonul cuprins de străzile Baba Novac - Dionisie cel Mic - Venus - Horia Grigorescu - Baba Novac; strada Interioară I și II; blocurile MA1- MA5 de pe bulevardul I. C. Brătianu. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, în același interval orar se va furniza apă cu presiune scăzută în cartierele: Inel II, ICIL, Gară, Coiciu, Far și Abator, iar în unele zone, în funcție de topografia rețelei și de consum, putându-se înregistra lipsa apei la robinete