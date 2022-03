Au fost reluate serviciile Fill&Go în staţiile Rompetrol

Operațiunile specifice sistemelor IT din cadrul companiei KMG – Rompetrol au fost parțial restaurate în urma atacului cibernetic complex, de tip ransomware, care a avut loc pe 7 martie 2022. „Echipa internă de specialiști cu suportul colaboratorilor noștri este în curs de finalizare a restaurării platformelor digitale la nivelul întregului grup”, transmit reprezentanţii companiei.Potrivit acestora, în prezent, serviciul Fill & Go, atât pentru flote, cât și pentru persoanele fizice este funcțional în România, respectiv alimentarea prin card și prin inel. „Remedierea acestor sisteme a fost prioritară pentru noi, având în vedere impactul asupra activității clienților și partenerilor noștri de afaceri. Dorim să mulțumim tuturor pentru răbdarea și intelegerea situației și vă asigurăm că este un efort neîntrerupt pentru remedierea situației”, au mai declarat reprezentanţii KMG – Rompetrol.Aceştia menționează că activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia și Vega nu a fost afectată de acest atac cibernetic, iar, în perioada 11 martie – 3 aprilie, se desfășoară revizia tehnologică planificată. „În toată această perioadă, compania va continua să își onoreze obligațiile contractuale, livrările de produse petroliere către clienți urmând a fi asigurate din stocurile proprii sau cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMG Internațional. Suntem optimiști că vom implementa cu succes toate măsurile de restabilire a sistemelor digitale, compania având deja instalată la nivelul serverelor o soluție de securitate cibernetică complexă. De asemenea, am luat măsuri suplimentare de securizare a datelor recuperate. Pe parcursul acestui demers, am furnizat autorităților responsabile informațiile necesare și utile care să contribuie la prevenirea unor astfel de situații la nivel local, având în vedere creșterea numărului de amenințări cibernetice, pe fondul intensei digitalizări din ultimii ani”, au adăugat reprezentanţii companiei.