Beneficiarii Centrului de Reabilitare Neuropsihiatrică, informaţi despre efectele tutunului

La sfârşitul săptămânii trecute, beneficiarii Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol au participat la o întâlnire informală cu comisari din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa. În cadrul întâlnirii, beneficiarii au participat activ, au pus întrebări și au dat răspunsuri legate de efectele fumatului, ale consumului excesiv de cafea sau băuturi energizante. Cu această ocazie, ei au aflat că, uneori, cafeaua poate cauza probleme precum creșterea tensiunii arteriale, dacă este consumată în cantități mari. Același efect îl are și țigara, doar că, în plus, aceasta afectează și plămânii. Mai mult decât atât, în cazul persoanelor care fumează mult și beau cantități mari de cafea, există riscul de a ajunge la bradicardie, adică atunci când frecvența cardiacă are mai puțin de 60 de bătăi pe minut. Totodată, combinația de cafea și țigări pe stomacul gol poate duce la complicații precum ulcerul, balonarea, inflamarea intestinului. În ceea ce priveşte consumul băuturilor energizante, ele pot duce la apariţia unor probleme cardiovasculare, la senzația de apăsare în piept, tulburări de ritm cardiac, iritabilitate, nervozitate, anxietate, atacuri de panică, halucinații și epilepsie.