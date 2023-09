Bicicleta cu hidrogen, prezentată la Noaptea Cercetătorilor Europeni

Bicicleta cu hidrogen realizată de un colectiv de studenţi şi cadre didactice de la Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT) va fi expusă publicului vineri seara, în campusul universităţii, sub egida Nopţii Cercetătorilor Europeni.







Bicicleta cu hidrogen (H2-Bike Concept) a fost realizată în cadrul proiectului coordonat de profesorul universitar Corneliu-Marius Crăciunescu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, cu concursul unui grup de studenţi de la Facultatea de Mecanică a Universităţii Politehnica Timişoara, compus din Deliana-Maria Duma, de la specializarea Ingineria Materialelor, Sergiu-Ionuţ Faluvegi, de la specializarea Autovehicule Rutiere, şi Albert-Cristian Forgacs, de la specializarea Inginerie Mecanică, cu sprijinul tehnic al dr ing Traian Bena, din Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei, arată un comunicat al UPT remis, marţi, Agerpres.







Colectivul multidisciplinar a reuşit adaptarea unei biciclete electrice la un sistem cu pile de combustie, care transformă hidrogenul în energie electrică. De menţionat este faptul că stocarea hidrogenului se face la presiune redusă, folosind hidruri metalice, reducându-se astfel substanţial riscurile legate de utilizarea acestui tip de energie.







Echipa care a realizat prototipul şi-a propus, în primăvară, să realizeze o bicicletă alimentată cu hidrogen, parte a unui proiect mai larg, care urmăreşte formarea şi conştientizarea publicului în domeniul energiei regenerabile şi a eficienţei energetice.







Proiectul, finanţat cu fonduri norvegiene, intitulat Romanian Network for New Energy Solutions (RONNES), coordonat de Universitatea Politehnica Timişoara, este implementat cu succes în acest an având ca parteneri inspectoratele şcolare judeţene Timiş şi Hunedoara. Acesta îşi propune să încurajeze elevii de liceu şi studenţii din universităţi, dar şi publicul larg, să participe activ la activităţile propuse, ce au că scop creşterea interesului pentru energia verde şi promovarea soluţiilor disponibile, contribuind astfel la transferul societal de la energia pe bază de combustibili fosili la energia curată.