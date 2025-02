Boicotarea supermarketurilor, un eșec la Constanța! "Doar nu murim de foame pentru niște nebuni"

Cei care au susținut de la bun început această inițiativă spun că nu vor să mai contribuie la îmbogățirea marilor lanțuri de magazine străine, considerând că prețurile au explodat în ultimul an. Mai mult decât atât, aceștia acuză că pe rafturi se găsesc din ce în ce mai puține produse românești.











Cu toată agitația de pe internet, în Constanța, situația a stat cu totul diferit. În ciuda apelurilor la boicot, luni, la ora prânzului, unele dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din oraș erau pline ochi de constănțeni care își făceau, liniștiți, cumpărăturile.





Retailerii s-au pregătit pentru acest așa-zis boicot și au avut grijă să îi atragă pe constănțeni prin cele mai bune metode: reduceri la cât mai multe produse. În majoritatea magazinelor din oraș, panourile cu ”Reduceri” sau ”Stoc limitat” erau deasupra tuturor raioanelor.





Am găsit prețuri scăzute la alimentele de bază cum ar fi laptele, cașcavalul, ouăle sau făina, dar și la detergenți și produse pentru igienă personală. De asemenea, și prețurile la carne au scăzut cu 2-3 lei, să nu pară că acestea nu sunt în vreo promoție. Drept dovadă, pensionarii aveau coșurile de cumpărături pline cu astfel de alimente, iar cozile la casele de marcat se întindeau până printre raioane.









Mai mult, potrivit surselor noastre, șefii marilor lanțuri de magazine au transmis către angajați mail-uri prin care îi sfătuiau să fie mai prietenoși cu clienții, mai calmi și mai răbdători, tocmai pentru a nu pierde din vânzări.







A fost sau nu boicot?





Mulți dintre constănțenii aflați în supermarket ne-au declarat că au auzit de acest boicot, dar nu l-au luat în seamă.





„Trebuie să ne facem piața, doar nu murim de foame pentru niște nebuni. Mai ales că sunt și reduceri acum, nu ai cum să nu vii să mai cumperi câte ceva. Înțeleg ideea, toate s-au scumpit, dar nu avem cum să renunțăm să mai cumpărăm din supermarketuri, de la cine altcineva? Dacă merg în piață să cumpăr, o să mor de foame”, ne-a declarat Alex C., constănțean.





„Am văzut pe Facebook că se agita lumea, ce să le fac? Să nu cumpere, dar peste două zile unde credeți că îi găsim? Tot aici, în supermarket, la coadă”, a adăugat prietenul său.





Alți constănțeni nu au auzit deloc de acest boicot.











„Nu știu despre ce vorbiți, noi am venit să ne facem piața ca în oricare altă zi. Am văzut că sunt reduceri și am zis să profităm. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să facă așa ceva”, ne-a declarat o pensionară.





„Chiar mă gândeam de ce sunt atât de multe reduceri prin magazine. Pe mine nu mă deranjează, să tot fie. Eu unul nu am auzit de așa ceva și îmi e greu să cred că ar fi putut funcționa la noi”, ne-a declarat un alt tânăr.





În concluzie, boicotul poate a funcționat pe undeva, prin țară, însă în Constanța cetățenii și-au făcut cumpărăturile ca în orice altă zi, spre bucuria retailerilor care au reușit să adopte cea mai bună strategie pentru a atrage clienți. Deci, acest mare boicot s-a dovedit a fi o misiune eșuată.





