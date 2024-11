Campanie de donare de sânge la Căminul Cultural din Dulceşti. De ce beneficii aveţi parte

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanţa organizează în data de 23 noiembrie, între orele 8.30-13.30, la Căminul Cultural din Dulceşti, o nouă campanie de donare de sânge. Pentru cei care aleg să îşi ajute semenii, precizăm că procesul de donare de sânge vine la pachet, pe lângă beneficiile pentru sănătate, și cu o serie de avantaje pentru cei care aleg să meargă la centrele de transfuzie. La acest moment, valoarea tichetelor de masă a crescut de patru ori în 2024 față de anul trecut. Ca urmare, donatorii de sânge primesc vouchere în vouchere în valoare de 280 de lei, comparativ cu suma anterioară de 67 de lei. Totodată, există numeroase alte beneficii asociate donării de sânge, inclusiv consolidarea imunității organismului și reducerea riscului de paralizie și accident vascular cu 30%.Pe lângă acestea, donatorii români primesc și o zi liberă plătită de la muncă sau o adeverință pentru școală/facultate şi nu numai.Drepturile donatorilor includ, de asemenea, primirea rezultatelor analizelor de laborator după fiecare donare, inclusiv grupa sanguină, RH, hemoleucograma, glicemia, markerii pentru hepatită și HIV, iar la cerere, o dată pe an, se poate beneficia de un set complet gratuit de analize de biochimie. Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii: vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani, greutate peste 50 kg, puls regulat, 60 -100 bătăi/minut, să nu fii suferit în ultimele şase luni intervenţii chirurgicale. În plus, este necesar ca femeile să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală. Pentru toţi donatorii, este necesar ca aceştia să nu se afle sub tratament pentru diferite afecţiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine.