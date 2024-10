Campanie preventiv-informativă privind lucrările pe domeniul public

Până la data de 1 noiembrie 2024, Direcția Generală Poliția Locală Constanța desfășoară o campanie de informare și prevenire. Aceasta are ca scop clarificarea și aducerea în atenția operatorilor economici și persoanelor fizice a prevederilor Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 433/2024, care stabilește normele ce reglementează execuția lucrărilor tehnico-edilitare pe domeniul public și/sau privat al municipiului Constanța. Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei, precum și interdicția de a desfășura lucrări pe domeniul public timp de un an, conform HCL nr. 433/2024.Obligațiile agenților economici sunt următoarele: delimitarea clară a perimetrului lucrărilor și respectarea acestuia conform autorizației de construire; obținerea acordului pentru restricționarea traficului de la administratorul drumului, în cazul în care lucrările afectează circulația;menținerea sistemelor de dirijare a circulației și asigurarea condițiilor optime pentru traficul rutier și pietonal; utilizarea mașinilor speciale pentru tăiat beton/asfalt, echipate corespunzător, pentru a nu deteriora structura drumurilor; montarea de panouri informative la toate punctele de lucru, cu detalii precum numele lucrării, beneficiarul, proiectantul, constructorul, datele de contact și autorizația de construcție etc.