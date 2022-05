Casa de Cultură a Sindicatelor rezistă! "Am fost nevoiți să reducem numărul de locuri din sală!"

Având în vedere vechimea clădirii, desigur, s-ar impune şi alte lucrări de renovare. În acest sens, au semnat un proiect cu o firmă care vrea să îi ajute, pe fonduri europene, să renoveze în totalitate sala. „Dacă nu se întâmplă acest lucru, o vom renova noi, când putem, cum putem, pentru că, neavând altă finanţare decât ceea ce producem, este greu”, a precizat Grosu. Menţionăm că, la ora actuală, Casa de Cultură din Constanţa nu se află în subordinea niciunei autorităţi locale, ci în subordinea Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură. „Noi nu primim nici un leu de nicăieri. Cu autorităţile locale ţinem legătura tot timpul şi, dacă există posibilitatea să ne ajute, noi suntem deschişi”, a subliniat el.





Întrebat care sunt principalele probleme cu care se confruntă, Grosu a precizat că acestea se referă la valoarea mare a facturilor la utilităţi, care i-a afectat teribil. El a adăugat că facturile de la Termoficare Constanţa SRL au fost de aproape zece ori mai mari, comparativ cu anii trecuţi, iar la Enel, de 3-4 ori mai mari. Pentru a face faţă „notelor de plată”, au fost puşi în situaţia de a mări chiria la sală, la suma de 5.000 de lei, pentru că, dacă nu făceau acest lucru, nu treceau iarna cu bine. „La început, am întâlnit o opoziţie din partea impresarilor, care au spus că nu mai vin, apoi au început să ne caute. Acceptând condiţiile, le-am dat şi eu lor ce nu aveau, rândurile 8 şi 9, care erau pentru rezervări. Aşadar, am lichidat toate rezervările, pentru că trebuia să le dau şi eu lor ceva. Costul închirierii sălii era înainte 2.000 de lei, iar acum este 5.000 lei. Dacă rămâneam cu 2.000, eram morţi. Tot pentru a face rost de bani, am închiriat toate spaţiile”, a completat directorul.