Caz confirmat de meningită meningococică, într-o şcoală! „Această boală poate ucide un om în 48 de ore”

Președintele Asociației Medicilor de Familie București - Ilfov, Sandra Alexiu, a anunţat, luni seară, un caz confirmat de meningită meningococică, într-o şcoală din judeţul Ilfov, potrivit Antena 3 CNN. Aceasta atrage atenția că niciun copil din clasă nu era vaccinat, deși tratamentul se decontează pentru anumite categorii de persoane, iar pentru celelalte categorii o doză de vaccin nu costă mai mult decât „6 pachete de ţigări sau o sesiune de unghii semipermanente cu brizbrizuri”.„În una din şcolile din comuna unde sunt medic de familie este un caz confirmat de meningită meningococică, o boala produsă de o bacterie numită Neisseria Meningitidis (meningococ). Această boală poate ucide un om în 48 de ore. Persoane la risc: copiii mici sub 4 ani, adolescenţii, vârstnici, precum şi cei care lucrează în profesii riscante (medici) sau unele persoane imunocompromise”, scrie, luni seară, pe Facebook, Sandra Alexiu.Aceasta explică faptul că statul român decontează vaccinurile pentru unii dintre cei aflaţi la risc şi vârstnici peste 65 de ani.„Pentru toţi ceilalţi vaccinurile se cumpără. Nu sunt ieftine, dar te protejează de moarte (în chinuri şi în foarte scurt timp). Pentru persoanele aflate în contact cu cazul confirmat se face profilaxie cu anumite antibiotice pe o scurtă perioadă de timp. Antibioticul se administrează numai cu o reţetă eliberata de un medic. Azi am dat o singura reţetă, deşi am anunţat părinţii...Din clasa respectivă niciun copil nu era vaccinat cu vaccinurile disponibile”, a mai transmis medicul.Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti - Ilfov crede că, ”dacă nu ne vom trezi din această inconştienţă care ne decimează copiii, vom avea generaţii întregi scurtate de la vârste fragede”.„1 doză de vaccin meningococic = 6 pachete de ţigări sau o sesiune de unghii semipermanente cu brizbrizuri”, a mai transmis medicul.