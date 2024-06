Șefă de promoție, la finalul liceului: „Ce m-a învățat școala? Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea..."

sursa preluare foto: edupedu.ro

Un discurs sincer al unei eleve de excepție. Șefa de promoție de la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineu, județul Arad, Iulia Cociuba, a uimit pe toți cei prezenți în sala în care a avut loc festivitatea de absolvire a clasei a XII-a. Discursul său a fost nu doar o celebrare a absolvirii, ci și o chemare la acțiune pentru o educație autentică și mai valoroasă pentru toți elevii.(...) Am petrecut ani de zile învățând pentru note și validare academică și am realizat abia acum cât timp am pierdut. Am dobândit la cunoștințe, nu și valori, pentru că asta înseamnă, din păcate, școala. În loc să fie un loc al învățării și dezvoltării, școala a devenit o sursă de frustrare și dezamăgire pentru mulți dintre noi. Ne-am simțit deseori în imposibilitatea de a ne exprima punctul de vedere, de a gândi diferit sau de a fi autentici.Ce m-a învățat școala? Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde..." Citește mai departe...