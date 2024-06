Alegeri locale 2024 / Primarul Vergil Chițac: "Constănțenii vor vota într-un proces democratic sigur, imparțial, eficient"

"Dragi constănțeni. În fiecare dintre cele 211 secții de votare din municipiul Constanța sunt amplasate câte cinci urne de vot, una pentru fiecare tip de buletin de vot! Mă simt nevoit să vă transmit acest mesaj pentru a înlătura orice dubiu cu privire la corectitudinea și siguranța procesului de votare în Constanța.

Consider total iresponsabilă lansarea unei teme false cu doar câteva ore înainte de ziua votului, de către adversari politici, care riscă să pună sub semnul întrebării organizarea procesului de vot. Am mare încredere în capacitatea constănțenilor de a dejuca acest atac sub steag fals și au ocazia să o facă pur și simplu printr-o prezență mare la vot.Mesajul meu este clar. Constănțenii vor vota pe 9 iunie, într-un proces democratic sigur, imparțial, eficient", a spus primarul Constanței.