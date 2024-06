Gihan Eserghep: "Cu cât prezenţa la vot este mai mare, cu atât mai legitimă va fi notorietatea celui care va deveni gospodarul orașului"

2. Parcuri și spații verzi – trebuie întreținute actualele zone verzi ale orașului prin sisteme de irigații automatizate și identificate locurile unde pot fi amenajate parcuri noi, dar și cu o estetică peisagistică nouă și să cuprindă locuri de joacă pentru copii.









3. Parcări – necesitatea construirii de parcări subterane sub toate parcurile, dar și sub spațiile generoase din cartierele orașului.









4. Parc industrial – municipiul Constanța nu are niciun parc industrial. Se impune atragerea investițiilor, prin dialog cu marile companii din domeniul auto, IT, etc. Aceste investiții ar determina apariția locurilor de muncă implicit. Poziția geografică a orașului, deschiderea la mare, la Canalul Dunăre - Marea Neagră, infrastructura rutieră cu cele 2 autostrăzi pot facilita atragerea de investiții și beneficii economice la bugetul local.









5. Obiective turistice – În municipiul Constanța conviețuiesc 17 minorități etnice, exemplu prezentat ca model la nivel mondial. Toate clădirile emblematice ale acestora trebuie să redevină obiective turistice. Se impune redactarea unui program de reabilitare a clădirilor istorice din oraș.









6. Siguranța cetățenilor – implicarea angajaților din cadrul Poliției Locale în acțiuni de prevenție în slujba cetățenilor, patrularea în zona parcurilor și unităților de învățământ, de exemplu.









7. Spital Municipal – Constanța trebuie să beneficieze de un nou spital municipal, care să includă toate specializările medicale deoarece deservește un număr mare de locuitori.









8. Creșe și grădinițe – Se impune creșterea numărului de creșe și grădinițe cu program prelungit. Acestea se pot realiza prin reconversia unor clădiri existente și neutilizate, dar și prin construirea unor spații noi.









9. Baze sportive pentru copii și juniori – Reamenajarea Complexului Sportiv „Badea Cîrțan” și a bazinelor de înot din zonă, construirea unei piste de atletism și implementarea programelor locale de dezvoltare al sporturilor de masă, pentru susținerea dezvoltării tuturor ramurilor sportive.









„Veniți la vot pe 9 iunie ca să reconstruim Constanța împreună! Cu cât prezenţa la vot este mai mare, cu atât mai legitimă va fi notorietatea celui care va deveni gospodarul orașului Pe mine mă găsiţi pe poziţia 6 a buletinului de vot", a fost mesajul de încheiere a campaniei electorale transmis de Gihan Eserghep.



10. Anveloparea blocurilor și montarea de panouri solare pe clădiri – Pentru eficientizarea energetică a locuințelor și scăderea costurilor de întreținere se impune această măsură. Se poate realiza prin accesarea de granturi europene. Se impune abordarea problemelor de urbanism, deoarece este necesară o corelare între construcțiile viitoare și dimensionarea corectă a parcărilor și a traficului rutier din zonele respective.

reprezintă principala problemă deoarece circulația din municipiu este îngreunată, iar în anumite intervale orare este blocată. Intrările în oraș (în număr de patru) trebuie conexate cu un sistem inteligent și integrat de gestionare a tuturor intersecțiilor semaforizate din Constanța. Trebuie amenajate pasaje rutiere subterane și supraterane în intersecțiile din punctele cele mai aglomerate. Sensurile de mers și numărul de benzi de circulație trebuie revizuite. Rezolvarea problemelor de captare a apelor pluviale pe toate arterele de circulație, dar și în parcări, deoarece sunt multe zone inundabile.