Ce stimulente pot primi românii care muncesc şi după vârsta de pensionare?

Doina Pârcălabu, fost şef a Casei de Pensii şi actual secretar de stat în Ministerul Familiei, propune guvernului o serie de stimulente care ar putea fi acordate românilor care aleg să muncească şi după vârsta de pensionare.

Românii care vor să muncească şi după vârsta de pensionare ar putea fi scutiți de contribuțiile pentru banii câștigați, dacă renunţă să mai ceară recalcularea pensiei, aşa cum se întâmplă în prezent pentru fiecare an în plus de muncă.Doina Pârcălabu, fost şef a Casei de Pensii şi actual secretar de stat in Ministerul Familiei a explicat ce scenarii ar putea fi analizate şi implementate de guvernanţi.