Ce surprize îi așteaptă pe clienții noilor magazine Carrefour din Constanța?

Produse locale, mai aproape de români

Modernizarea experienței de cumpărare

Întregul universul Act for Good Carrefour – direct în buzunarul clienților, prin intermediul aplicației mobile

Carrefour deschide poftele Constanței odată cu inaugurarea celor două hipermarketuri remodelate din oraș, unul amplasat în centrul comercial City Park (bulevardul Alexandru Lăpușneanu 116 C), iar celălalt în cartierul Brătianu (str. Cumpenei 2). Constănțenii sunt invitați să descopere prospețimea legumelor și fructelor de sezon de la fermieri locali și regionali, selecția de produse românești la prețuri accesibile care conservă gustul rețetelor tradiționale de odinioară și multe alte oferte și beneficii.De luni până duminică, între orele 8:00 – 23:00, clienții se pot bucura de o experiență completă în cele două hipermarketuri Carrefour, integrate în rețeaua retailerului francez după achiziționarea Cora. Noile magazine oferă cea mai variată gamă de produse disponibile pentru toate buzunarele, iar indiferent de durata sesiunii de cumpărături, clienții au acces la întregul univers de produse Carrefour, potrivit oricărei nevoi.Noile hipermarketuri din oraș reînvie amintirea fructelor și legumelor din copilărie, oferind multiple opțiuni pentru o alimentație sănătoasă la prețuri accesibile, prin gama variată de fructe și legume românești provenite de la cooperativele din programul „Grădina Noastră”, dezvoltat de Carrefour cu scopul susținerii fermierilor români. La rafturile dedicate, clienții pot găsi produse proaspete, locale, crescute cu grijă de către producătoriidin Cooperativa Grădina Noastră din Vărăști, Brezoaele și Fierbinți.Nu lipsesc nici produsele marcă proprie, deosebit de apreciate de către români. Drag de România, Filiera Calității Carrefour, Simpl, Carrefour Essential sau fructele și legumele din programul Creștem România BIO sunt printre preferatele clienților. Pentru experiențe gastronomice speciale, sunt recomandate produsele certificate Filiera Calității, cum ar fi carnea Black Angus și păstrăvul de Zăganu, dezvoltate în baza unor condiții stricte de calitate.Mai mult, clienții au acces la o gamă extinsă de vinuri românești din programul Deschidem Vinul Românesc, creat de Carrefour pentru a sprijini producătorii români din toate regiunile viticole ale țării. Vinuri precum „Caii de la Letea Geneza Aligote” și „Mysterium Sauvignon Blanc” pot fi descoperite de iubitorii de gusturi locale în categoria Vin din Regiunea Ta.Pe lângă serviciile consacrate disponibile în hipermarketurile Carrefour (PayPoint, plată facturi sau viniete), clienții pot beneficia și de opțiuni precum cardul de cumpărături BT Direct, divizia consumer finance a Băncii Transilvania, prin care beneficiază de 5% cashback din valoarea tuturor cumpărăturilor realizate prin plata integrală în magazin și online, pe Carrefour.ro. La Carrefour Brătianu este disponibil și automatul de vânzări asigurări KIWI.Clienții pot accesa acum produsele din magazinul fizic nu numai prin intermediul aplicației și al site-ului carrefour.ro, ci și al platformelor partenere BRINGO, Glovo și Tazz. BRINGO, prima platformă românească de personal shopping care efectuează livrări de la 90 de minute, la 30 sau chiar, în timp record, în 15 minute, oferă un univers cu multiple opțiuni, din care clienții pot alege cum preferă să intre în posesia cumpărăturilor, cu livrare direct acasă sau gata pregătite în hipermarket pentru ridicare personală, prin opțiunea Click & Collect. Totodată, din secțiunea Hipermarket a aplicației Glovo, clienții pot selecta produsele dorite din magazinele Carrefour Constanța, iar Glovo le va livra la adresa indicată în mai puțin de 60 de minute. Mai mult, din secțiunea Supermarket a aplicației Tazz, clienții pot selecta produsele dorite de la hipermarketul preferat, iar Tazz le va livra la adresa indicată în mai puțin de 60 de minute.În plin sezon, atât constănțenii, cât și turiștii se pot bucura de noile hipermarketuri Carrefour din Constanța, cu o gamă largă de produse, prețuri atractive și o experiență de top la cumpărături.Ca parte din procesul de remodelare, Carrefour extinde beneficiile din programul Act for Good și la nivelul noilor magazine din Constanța. Disponibil în aplicația Carrefour, clienții pot acumula puncte de loialitate ce pot fi utilizate ca monedă de schimb pentru a beneficia de discounturi, experiențe diverse și ocazia de a susține comunitatea prin fapte bune, inclusiv să doneze pentru o cauză importantă pentru ei.De altfel, până pe 8 august, clienții, noi și cei existenți, vor beneficia de 20 de lei la prima tranzacție de 100 de lei la scanarea codului Act for Good sau Act for Good Senior la casa de marcat atunci când cumpără din fostele hipermarketuri Cora.Iar pentru zilele în care timpul nu este în favoarea lor, clienții pot accesa oferta de peste 30.000 produse direct prin intermediul aplicației Carrefour, pe site-ul carrefour.ro sau prin platformele partenere BRINGO, Glovo și TAZZ și plasa comenzi online cu livrare rapidă la ușa casei, simplu și ușor.