Ce zone sunt afectate de oprirea curentului

Tot în municipiul Constanţa, se vor confrunta cu această problemă, între orele 8:30 - 16:30, locuitorii străzii Răscoalei nr. 41- 45, strada Daciei nr. 10 -12, strada Decebal (tronsonul delimitat de strada Rãscoalei şi bulevardul Tomis), respectiv strada Decebal nr. 33, 35, 40, 42, 47, 51.





În oraşul Năvodari, nu va fi curent între orele 9:00 - 17:00, pe străzile Ceferistului, Daliei, Bujorului, Garofiţei, Viorelei, Stadionului şi Teilor. În localitatea Cernavodă sunt afectate străzile Seimeni - parţial, Prelungirea Seimeni, Maxim Gorki, Independenţei - parţial, Gheorghe Doja - parţial, Ioachim Ionaşcu, Fundătura Ghioceilor, Viorelelor, Brânduşelor, zona oraş nou Nord ONN - întrerupere totală. Alte întreruperi sunt valabile în acelaşi interval de timp în localitatea Lumina, pe străzile Mare, Cocorilor, Rogozului, Liliacului şi Berzelor. Nici în Cernavodă nu va fi curent electric, pe străzile: Dacia, Canalului, Ovidiu, 1907, I. D. Chirescu, Lunei, Soarelui, Revoluţiei, Muncii, Muncitorilor, Primăverii şi Treierişului. Aici, vor fi exista câte două întreruperi a câte 15 minute, în intervalul 9:00-17:00.





În ultima perioadă, E-Distribuţie Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Ca urmare, lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare. Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții. În municipiul Constanţa, vor fi afectaţi marţi, 21 iunie, consumatorii cu domiciliul pe străzile Retezat, Abrud, Ion Ghiculescu, Sasu Dumitru, Sasu Gheorghe, bulevardul I. C. Brătianu, număr fără soţ, (tronsonul delimitat de străzile Pasajului şi Sasu Gheorghe), agenţii economici situaţi în incinta SC Somaco SA. Este vorba despre SC Romstal Impex SRL, SC Romtextil SA, tipografia SC Dacris Prod SRL, bulevardul I. C. Brătianu nr. 131, SCM Recycling - I. C. Brătianu nr. 214. Întreruperile au loc între orele 8:30 - 16:30.