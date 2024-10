Chiar şi cu preţuri plafonate, constănţenii se plâng. „Facturile din sezonul rece, ne ard buzunarele”

Problema facturilor la energie, apă, gaze, lemne, la întreţinere, în general este un subiect de mare interes, în fiecare an. Şi cum temperaturile scad începând din acest weekend, cu câteva grade, oamenii se tem că vor avea de-a face cu o iarnă scumpă. Primele calcule făcute arată deja că vom scoate mai mulţi bani din buzunare pentru a ne încălzi, asta dacă nu cumva sunteţi hotărâţi să ţineţi şuba pe voi şi să staţi cu caloriferele închise.Chiar dacă afară este încă destul de cald, seara, constănţenii tot dau drumul la centrale, la calorifere (atât pe cele racordate de sistemul centralizat de termoficare sau la cele electrice), la sobe (dacă locuiesc la curte). Estimările Ministerului Energiei arată că pentru un apartament de două camere, de exemplu, factura la energie electrică în timpul iernii ar trebui să fie de aproximativ 100 de lei, în timp ce pentru gaze naturale ar putea depăși suma de 700 de lei. Aşadar, persoanele care sunt racordate la un sistem de încălzire centralizat ar urma să plătească în jur de 500 de lei pentru încălzire și apă caldă. „Prețurile nu vor fi mai mari decât iarna trecută. Schema de plafonare este valabilă până la 1 aprilie. Consumatorul casnic nu va fi facturat cu mai mult de 0,31 de lei/kwh la gaz și la energie electrică, în funcție de consum, 0,68 lei/kwh, sub 100 de kwh pe lună”, a precizat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.Chiar şi aşa, foarte multe persoane se vaită că, şi plafonate, preţurile sunt mari. „Plafonate sau nu, facturile care ni se înmânează pe timpul sezonului rece, ne ard buzunarele. Partea bună este că plătim încă prețuri plafonate pentru energie. Sunt foarte curios, însă, ce se va întâmpla după ce se elimină această schemă de ajutor. Mă tem că vor exista creşteri exorbitante de preţ şi nu ştiu de unde le vom plăti”, ne-a declarat Damian M. Şi Ramonei V. îi este teamă că nu va fi în stare să facă faţă cheltuielilor. „Plafonarea preţurilor la energie este de bun augur. Aşteptăm cu sufletul la gură să vedem ce va fi începând de anul viitor”, a adăugat femeia.În ceea ce priveşte încălzirea cu lemne, statisticile arată că, în prezent, circa 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne. În funcţie de zonă, preţurile pornesc, în acest an, de la 300 de lei pentru metrul cub de lemn, putând ajunge până la 700 de lei. Estimările pentru o gospodărie cu consum mediu lunar stau în felul următor: consumatorii ar trebui să plătească cel puţin 1.800 de lei pentru lemnele necesare acestui sezon.Revenind la energie şi gaze naturale, aproximativ 5.000.000 de români ar urma să plătească facturi mai mari după expirarea plafonării preţurilor. Deocamdată, se caută soluţii pentru ajutarea consumatorilor vulnerabili care nu ar face faţă noilor creşteri, dar cum până în aprilie mai sunt câteva luni, rămâne de văzut cum se vor derula lucrurile.