Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) susține în aceste momente o conferință de presă, tema acesteia fiind lansarea oficială a Comandamentului Litoral 2024.







Participanți:







- Ștefan Radu Oprea – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: ministerul are aceleași interese cu mediul de afaceri, acela ca turiștii sa fie mulțumiți pe litoral în sezonul estival, astfel încât sa se întoarcă pe litoral. Noi credem în prevenție. Acum suntem în etapa în care verificam. Acolo unde vom găsi nereguli, vom fi exigenți ca întotdeauna. Cu cât alimentele sunt proaspete, bine pregătite, cu atât mai mult vom putea scrie cu antreprenorii de pe litoral povestea de succes a litoralului romanesc. Din aceasta perspectiva sunt suficient de încăpățânat sa explic antreprenorilor ca trebuie sa știe sa găsească echilibrul perfect între calitatea și prețul produselor pe care le oferă. Suntem implicați în toate procesele care sa sprijine antreprenorii de pe litoral.







- Sebastian Hotca – vicepreședinte cu atribuții de președinte ANPC: toți consumatorii vor beneficia de un sejur bun pe litoral. Am inițiat dialogul cu mediul de afaceri care cred ca va contribui semnificativ. Le mulțumesc asociaților patronale și operatorilor economici. Investițiile care s-au făcut în turism sunt considerabile. Cred ca litoralul romanesc are multe lucruri de oferit consumatorilor. Cred ca avem de oferit tuturor servicii de calitate. Ma adresez și Consumatorilor și le recomand d acestora sa cumpere produse și servicii doar din locuri autorizate. Este extrem de important sa trecem la un nivel următor. Vă recomand tuturor sa cumpărați doar din locuri autorizate, iar ANPC va asigura ca aceste unități vor aparține trecutului.







UPDATE - Paul Anghel – director general ANPC: "În acest an verificările vor sta sub lumina prevenției. Sancțiunea doar în situațiile deosebite. Am mers pe partea de informare a operatorilor economici. Am luat la pas litoralul românesc, am găsit anumite locații care nu răspundeau cerințelor legale, dar s-au redresat. Suntem români, suntem patrioți și ne dorim ca românii să vină pe litoralul românesc. În ceea ce privește partea de informare a consumatorilor găsiți pe site-ul ANPC informații importante despre drepturile consumatorilor.







UPDATE - Horia Constantinescu – comisar șef adj. CJPC Constanța: "Nu sunt Grinch, cel care a stricat Crăciunul. Nu este normal ca cineva să înceapă o afacere de mici dimensiuni fără a avea destule informații. Și în cazul acestor ,,cașcarabete", nu este normal să pună în pericol viața consumatorului, așa că vor fi sancționați. Vom veghea și la ce înseamnă dezvoltarea unui litoral corect. Operatorii au de respectat niște cerințe legale, eliminând în felul acesta concurența neloială.