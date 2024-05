Fructele și legumele vândute în țară, sub normele legale. Care este situația în Constanța?

Cu sosirea sezonului cald, piețele primesc o varietate de legume și fructe proaspete, iar consumatorii trebuie să fie foarte atenți la toate aspectele atunci când fac achiziții. De la etichetare până la observarea directă, există câteva aspecte esențiale de luat în considerare pentru a asigura că produsele cumpărate sunt de cea mai bună calitate.





Un prim sfat este să achiziționați produsele numai din locuri special amenajate, dotate și autorizate. Este important să solicitați și să păstrați bonul de casă, în cazul în care este necesar să reclamați calitatea produsului.





Verificarea directă a produselor este esențială, în special atunci când vine vorba de semnele de alterare, cum ar fi aspectul de mâzguit, prezența mucegaiului, modificări ale culorii sau ale consistenței.











În plus, este crucial să citiți cu atenție eticheta de prezentare a produsului. Atât legumele și fructele comercializate în vrac, cât și cele ambalate trebuie să conțină anumite elemente esențiale. Printre acestea se numără denumirea produsului, țara de proveniență și avertizările referitoare la tratamentele chimice aplicate. De exemplu, coaja citricelor poate fi tratată cu fungicide (substanțe care se utilizează pentru combaterea ciupercilor vătămătoare plantelor), iar consumatorii ar trebui să fie conștienți că aceste substanțe pot fi prezente și să se asigure că se spală bine pe mâini după decojire.



Care este situația la nivelul județului Constanța?





În ceea ce privește județul nostru, în urma controalelor făcute de comisarii CJPC Constanța, s-au identificat cantități mici de fructe pătate sau ușor lovite. Se pare că magazinele mai mici din oraș prezintă probleme pe partea de etichetare a produselor.



„La magazinele mici am găsit nereguli pe partea de lipsă de informații, acestea uită, de regulă, să mai treacă pe eticheta de preț țara de origine și categoria de calitate, cam asta este problema lor”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Ecaterina Scînteie, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.





În schimb, magazinele mai mari de tip hipermarket sau supermarket, în urma unor acțiuni și controale, au devenit mult mai atente la produsele pe care le pun pe rafturi.





„La magazinele mari în ultimul timp sunt foarte atenți la originea produsului scrisă pe ambalaj de către producător și la ceea ce trec la raft. Ce am observat acum e că dacă au produse din mai multe țări, iar acestea sunt ambalate, preferă să scrie «vezi pe eticheta produsului» ca să nu se mai considere o practică comercială înșelătoare. După ce am avut acțiunile acelea mari, angajații magazinelor mari stau și sortează produsele. La noi în Constanța am lucrat foarte bine cu toți managerii zonali, au înțeles că suntem mai drastici și țin cont”, adaugă Ecaterina Scînteie.





Anul acesta nu au fost efectuate controale în piețele din oraș, însă, în rândul constănțenilor, părerile sunt împărțite când vine vorba despre calitatea fructelor și a legumelor din magazine.





„În piețe nu am găsit niciodată o roșie stricată, nu am găsit niciodată niciun fruct sau legumă stricate. Mereu am fost mulțumit de vânzătorii noștri din piețe, calitatea mai bună și gustul care face diferența”, a declarat un pensionar.





Un cuplu de pensionari adaugă că sunt foarte nemulțumiți de anumite supermarket-uri din oraș, deoarece au avut momente în care au găsit foarte multe fructe și legume mucegăite.











„Cum să fii un supermarket mare, iar când vin să fac piața, să găsesc banane negre, țelină mucegăită, roșii la fel, nu ni se pare normal”, spun ei.





„Eu mai mereu zăresc câte o legumă moale, stricată. Nimeni nu își dorește să cumpere ceva stricat, așa că toată lumea stă și scormonește printre fructe și legume, ca să le aleagă pe cele mai bune”, a declarat o femeie.





Cumpărătorii trebuie să fie vigilenți și să ia în considerare toate aspectele atunci când fac achiziții de legume și fructe proaspete în sezonul cald, pentru a se asigura că produsele sunt de cea mai bună calitate și sigure pentru consum.





Totodată, au fost verificate peste 500 tone de fructe și legume proaspete, peste 400 tone dintre acestea neîncadrându-se în normele legale în vigoare.