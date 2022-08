Copilărie nefericită! Peste 2.700 de micuți din județul Constanța cresc fără mamele lor

Ileana M. una dintre mămici, a părăsit judeţul Constanţa în urmă cu trei ani, iar de atunci vine acasă doar de două ori pe an. „Salariul pe care îl primeam în ţară era foarte prost şi nu îmi ajungea pentru cei trei copii pe care îi am. Situaţia disperată în care mă aflam m-a determinat să recurg la acest gest. Am plecat din ţară pentru că nu mai aveam ce să le mai pun copiilor pe masă. Mi-am făcut bagajele şi i-am lăsat în grija bunicilor, cu lacrimi în ochi”, ne-a mărturisit aceasta. „Când am plecat din Constanţa, băieţelul cel mic avea trei ani, iar cel mare, şapte ani. Toate acestea se întâmplau în 2019. De atunci lucrez în străinătate, şi asta numai pentru binele lor. Mă doare sufletul că i-am lăsat acasă cu părinţii mei, dar nu am avut altă soluţie”, ne-a declarat, la rândul ei, Elena V.



Cei mai mulţi părinţi nu vor să se întoarcă în ţară



Datele specialiştilor de la „Salvaţi Copiii” arată că, deşi procentul copiilor în cazul cărora există o perspectivă a mutării în străinătate alături de părinți este redus (doar 7%), se poate observa că foarte mulți dintre părinții plecați nu intenționează nici să se întoarcă definitiv în România (41%), în timp ce 38% au o astfel de intenție, iar în celelalte cazuri nu s-a luat încă o decizie în acest sens.





Dintre factorii care ar putea contribui la luarea unei decizii de întoarcere definitivă în țară, cel mai frecvent invocat ține de piața muncii (locuri de muncă, condiții de salarizare) - 39%, urmat de îmbunătățirea sistemului de sănătate (24%) și de ameliorarea climatului social general/vieții politice (20%).





În acest context, Organizația „Salvați Copiii” România derulează pe parcursul lui august, luna cu cele mai multe reîntoarceri ale românilor care muncesc peste hotare, o campanie amplă de conștientizare a importanței timpului de calitate părinte-copil. Sub egida mesajului „Împreună totul este mai bine!”, copii, părinţi reîntorşi din străinătate, bunici sau alte rude în grija cărora au rămas copiii în ţară vor avea ocazia de a participa la activităţi recreative, de socializare şi de consiliere susţinute de echipele locale „Salvaţi Copiii” din judeţele cu cele mai multe mame plecate peste hotare.





„Chiar dacă părinții sunt nevoiți să muncească peste granițe și-și lasă copiii în grija rudelor, cel mai adesea a bunicilor, este important ca absența fizică să nu fie dublată de absența emoțională. Părinții trebuie să facă parte din viața copiilor lor, să vorbească cu ei, să-i asculte, să petreacă împreună timp, chiar dacă sunt la distanță”, a precizat președintele executiv al organizaţiei, Gabriela Alexandrescu.





Situaţia este la fel de proastă în toate judeţele ţării: mai mult de doi din cinci copii ai căror părinți lucrează în străinătate au rămas în țară fără mamă alături, fie că aceasta este plecată împreună cu tatăl, fie că este singurul părinte plecat din familie. De asemenea, un număr de 21.024 au ambii părinţi plecaţi peste hotare sau provin din familii în care părintele unic susţinător este plecat, potrivit statisticilor oficiale. În acest context, Organizația „Salvați Copiii” România atrage atenția asupra consecințelor socio-emoționale pe care copiii rămași în țară, în urma migrației economice a părinților, le resimt și întăreşte programele de informare şi suport din mai multe județe, în perioada lunii august, când majoritatea părinților plecați revin în țară pentru vacanță. La ora actuală, cei mai mulți copii rămași singuri acasă sunt în județele: Suceava - 6.518, Botoșani - 5.025, Iași - 4.855, Neamț - 4.019, Bacău - 3.809, Prahova - 3.196, Galați - 3.067, Vaslui - 2.919, Constanța - 2.765, Maramureș - 2.064.