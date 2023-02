Credincioşii ortodocşi intră, de ASTĂZI, în postul Paştelui

Conform Calendarului Ortodox, Paştele este sărbătorit, anul acesta, în data de 16 aprilie. Duminică, 26 februarie are loc lăsatul secului, iar de luni, 27 februarie, începe postul. Acest post este cel mai lung şi cel mai aspru din posturile de durată întâlnite în Biserica Ortodoxă şi este cunoscut şi sub denumirea de Postul Mare. Ţinând seama că el aminteşte şi de postul celor 40 de zile ţinute de Hristos înainte de începerea activităţii Sale mesianice, a primit şi numele de Paresimi.Acesta este cel mai lung post de peste an, dar și cel mai greu, deoarece sunt mai puține zile cu dezlegare la pește. Lăsata secului este ultima zi în care se pot consuma ouă și lactate. Apoi, cei care aleg să postească, nu vor mai consuma nici un aliment de origine animală.