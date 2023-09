Cum alegi o imprimantă laser multifuncțională pentru biroul tău?

Să pornim de la termenul “”, care sugerează în mod evident că echipamentul are mai multe funcționalități, respectiv că nu va realiza doar scan și print, ci vine cu mult mai multe caracteristici suplimentare. Cele mai multe întrebări, apar în mod firesc la etapa de selecție a echipamentului, cu privire la particularitățile necesare pentru activitatea ta zilnică:1.: PPM (Pages Per Minute) poate fi extrem de importantă dacă businessul tău se bazează pe volum de documente, cum ar fi de exemplu în domeniile: juridic, contabil, resurse umane, etc. La fel cum, în aceste cazuri poate fi important și volumul lunar de print recomandat de către furnizor.Poți afla aici mai mult despre Viteza de printPPM).2.: Compatibilitatea este esențială în orice sistem de operare: Mac, Windows, Linux, etc.3.: Dacă biroul tău are nevoie de rezoluții speciale de print, atunci trebuie să ții cont de acest aspect și să verifici DPI (punctele de inch) maxim, care poate varia. Cu cât valoarea DPI este mai mare, cu atât mai mare este nivelul de detalii și de claritate a printului.4.: Esențial să verifici asta de la bun început, pentru că e posibil să ai un cost de achiziție mai mic, dar consumabile ineficiente și costisitoare pe parcurs. Bineînțeles că și tehnologia de imprimare va face diferența. Așa că poate fi mai eficient pentru tine să nu alegi neapărat pe criteriul costului de achizitie, ci să te orientezi către un echipament multifuncțional monocrom sau color cu randament bun în utilizare.5.: Aici trebuie să ai în vedere cât mai multe opțiuni: Wifi, USB sau conectivitate mobile, astfel încât să poți partaja și imprima cu ușurință de pe mai multe dispozitive. Acest aspect va conferi flexibilitate pentru întreaga echipă.6.: Este un criteriu important, care minimizează impactul asupra mediului, dar îți aduce și o economisire semnificativă a costurilor în timp. Pentru asta te poți uita la dotările de tipul: unitate duplex (pt print față/verso) ,modul “Repaus”, posibilitate de print pe hârtie ușoară (reciclată), etc.7.: Orice business sau spațiu de lucru gestionează atât documente publice/de uz general, cât și documente sensibile/cu grad înalt de confidențialitate. Pentru a putea gestiona fluxul pe echipe sau pe diferite niveluri de acces, poți să urmărești specificațiile ce țin de partajare (public – acces general; personal – cu parole; grup – cu autentificare, etc), precum și funcțiile ce țin de securitate (anitivirus, data cript, copiere securizată, etc). Suplimentar, te poți uita și la scanări avansate de tip biometric sau cititor card/carte de identitate pentru diferite niveluri de access.8.: O imprimantă multifuncțională de ultima generație, trebuie să fie ușor de utilizat pentru tot biroul și pentru toate echipele de lucru, așa că panoul de control intuitiv poate fi un plus important pentru ca toți membrii echipei să beneficieze din plin de toate funcționalitățile alese.Este important să alegi o imprimantă care să răspundă cel mai bine cerințelor și nevoilor businessului căruia se adresează. Ideal ar fi să te orientezi către un magazin care oferă consultanță la achiziție și servicii de asistență tehnică în utilizare, astfel încât să poți alege informat și responsabil.