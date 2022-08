Cursuri programare acreditate vs. mentorat. Ce alegi pentru o carieră în IT?

Te-ai hotărât să te înscrii la cursuri de programare și ai început documentarea, însă oferta extinsă de pe piață te-a bulversat? Nu mai știi ce să alegi și pendulezi între cursuri de programare acreditate și mentorat? Veșnica dilemă: ce alegere e mai bună? Care îți asigură calea către succes și către o carieră în IT?Trebuie să recunoaștem că nu e ușor să alegi, mai ales când pe piață există atâtea oferte. Cu certitudine, însă, alegerea ideală o reprezintă cursuri de programare ”acreditate” de performanță! Rezultatele ”vorbesc” de la sine și cea mai bună certificare este cea oferită de ele.Domeniul IT a devenit unul dintre cele mai atractive de pe piața muncii, dar, totodată, și unul în care se înregistrează cel mai mare deficit de personal. Așa că nu e de mirare faptul că din ce în ce mai mulți își doresc să obțină un job în IT. Mai ales că programarea a devenit accesibilă oricui, indiferent de nivelul de pregătire, cu condiția să își aleagă bine modul de învățare a limbajelor de programare.Îți dorești și tu să devii programator? Atunci nu mai pierde timpul! Acum e momentul să faci primul pas în cariera ta de IT-ist! Indiferent că ești încă elev sau îți dorești să-ți schimbi domeniul de activitate, programarea este și pentru tine!Mentoratul reprezintă un program de cursuri programare acreditate de performanță. Mentoratul gândit de Petru Trimbițaș, în urma stagiilor de practică efectuate la Facebook și Google, în Statele Unite ale Americii, este mai mult decât un curs clasic.Mentoratul propune un sistem de învățare orientat pe practică și pe dezvoltare personală, în care mentorii își oferă suportul constant cursanților. Un plus al acestuia îl reprezintă flexibilitatea: cursanții nu sunt constrânși de un interval orar anume, ei se pot loga pe platformă oricând și de oriunde și pot rezolva probleme în ritmul lor. Evoluția fiecărui cursant este independentă de cea a celorlalți participanți.dacă în cazul unor cursuri de programare acreditate, obiectivul este obținerea unei diplome cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, în cazul mentoratului, obiectivul îl reprezintă construirea unei baze solide pentru o carieră în programare și obtinerea de către cursant a unui job în acest domeniu;mentoratul este organizat astfel încât să îi permită cursantului să lucreze în ritmul de care are nevoie pentru a asimila informațiile teoretice și pentru a rezolva problemele. Astfel, vei avea ocazia de a învața să scrii cod corect și curat încă de la prima logare pe platformă. Înainte de toate, mentorii te vor învăța... să înveți, astfel încât să poți lucra repede și eficient;este o direcție pe care nu o vei regăsi la niciun alt tip de cursuri de programare acreditate. În cadrul mentoratului, vei primi suportul de care ai nevoie pentru a învăța să te organizezi, să îți stabilești un stil de viață echilibrat și o igienă a somnului sănătoasă. Coach-ii te vor ajuta să îți dezvolți abilități de comunicare, să înveți să-ți gestionezi emoțiile și gândurile negative, astfel încât problemele din sfera personală să nu se reflecte în evoluția vieții tale profesionale. În plus, mentorii vor lucra alături de tine și te vor pregăti să faci față interviurilor cu potențialii angajatori, atât din punct de vedere profesional, cât și emoțional;la finalul mentoratului, vei avea ocazia de a-ți crea propria aplicație sau proiect personal, astfel încât să îți poți prezenta lucrarea în fața potențialilor angajatori.Convinge-te singur! Intră pe WellCode.ro și înscrie-te la cursuri de programare acreditate de rezultate și performanță! Învață în ritmul și stilul tău, independent de ceilalți, beneficiind de suport și asistență de la prima logare și până la angajare!