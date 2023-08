Deficit de personal în ministerul Familiei. Ministrul se plânge că nu are cu cine să facă controale

Ministrul Familiei, Natalia Intotero a declarat vineri, în conferință de presă că are o problemă de personal în minister în zona de corp control. Dacă în privința celor 15 posturi vacante Ministerul Finanțelor nu va face o concesie în vederea aplicării ordonanței care îngheață angajările la stat, nu se vor putea realiza controale conforme în căminele pentru copii.







Întrebată despre controalele la nivelul căminelor în care sunt cazați minori, Natalia Intotero a recunoscut că deși Ministerul Familiei are atribuții în această zonă, nu are suficient personal:







„De responsabilitate, mă refer la minori, avem acest drept, dar la corp control avem 2 angajați și 15 posturi vacante pentru că nu s-a reușit scoaterea la concurs a acestora și a venit această Ordonanță de urgență, deci ne aflăm în dificultate. Va trebui să încercăm să convingem colegii de la Ministerul Finanțelor să nu implementeze acea ordonanță pentru această zonă. Eu cred că vom găsi această convingere” a explicat ministrul Familiei care este situația resursei umane din instituție și ce implicații are lipsa acesteia.







Deși are drept de control, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nu poate schimba managementul din căminele de minori, informează Gândul.







„Vreau să vă dau un exemplu. Săptămâna trecută, ne-am autosesizat prin intermediul presei despre acel caz de la Giurgiu. Era undeva în cursul unei zile de joi, la ora 18, am avut o discuție cu doamna președinte Elena Tudor. Am luat de comun acord decizia de a trimite la corp control o echipă mixtă, de la corp control minister, o doamnă de la corp control autoritate (…) pentru a face verificările și a vedea dacă ceea ce s-a semnalat din partea dumneavoastră reprezintă cumva realitatea întru totul. Știm că acolo au fost ceva probleme și în trecut. Instituțiile abilitate urmează circuitul proceselor respective, nu avem noi aici atribuții.







La sfârșitul acestui control, colegele noastre au venit și cu o recomandare pe care am trimis-o spre informare atât Ministerului Muncii, cât și domnului Marcel Ciolacu, pentru a spune încă o dată că este recomandat ca acolo managementul să fie schimbat. Desigur noi nu avem această posibilitate să schimbăm managementul, dar pe această cale vreau să fac un apel către toți președinții consiliilor județene să încerce să trateze cu maximă seriozitate” a punctat ministrul Familiei ce atribuții are instituția pe care o reprezintă și de ce are nevoie de sprijin interinstituțional.







Ministerul Familiei nu are drept de control în căminele de bătrâni







Întrebată dacă lipsa de personal din minister a fost și unul dintre motivele care a facilitat problemele din azilele de bătrâni, Natalia Intotero a specificat că Ministerul Familiei nu are atribuții de control în căminele de bătrâni:







„Noi nu avem atribuții să controlăm aceste azile la care dumneavoastră faceți referire. În atribuțiile noastre intră tot ceea ce înseamnă componenta copii, care sunt în centre de plasament. Mai avem câteva la nivel național și acestea se transformă în centre de zi sau copiii sunt luați în plasament și pe parte de coordonare metodologică și programe care să susțină tinerii cu dizabilități. Deci pe această componentă noi putem interveni, dar nu pe centrele pentru adulți” a explicat ministrul Familiei.