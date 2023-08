ANI s-a sesizat în cazul consilierului general USR Ana Ciceală

În luna aprilie a acestui an, urbanistul Alexandru Pânișoară – președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – a transmis către Agenția Națională de Integritate (ANI) o sesizare în care o acuză de „fals în declarații” și „încălcarea legii” pe Ana Ciceală, consilier municipal al Uniunii Salvați România (USR).







În urma acestei sesizări, ANI i-a transmis lui Alexandru Pânișoară că s-a sesizat din oficiu în acest caz, urmând a fi efectuate toate cercetările necesare.







Alexandru Pânișoară a ridicat mai multe semne de întrebare în legătură cu veniturile obținute de Ana Maria Ciceală, punctând că aceasta, cu toate că declară un venit care nu este impresionant, a ”reușit” să finanțeze USR cu 21.300 lei. Mai mult, Ana Ciceală ar fi închis, într-un an, și un credit de 28.000 de lei, mai spune Alexandru Pânișoară.







Urbanistul Alexandru Pânișoară a explicat cum s-a decis să sesizeze Agenția Națională de Integritate, spunând că o cunoaște pe Ana Ciceală încă de când aceasta era „mâna dreaptă” a lui Nicușor Dan la Asociația „Salvați Bucureștiul”, potrivit Gândul.







„Ana Maria Ciceală este consilier general, o cunosc foarte bine, pot spune, era angajată la Asociația „Salvați Bucureștiul”, cumva mâna dreaptă a lui Nicușor Dan. Se ocupa de toată partea de fonduri, de granturi…

După ce a devenit consilier general, au fost mai multe scandaluri legate de ea, în centrul atenției aflându-se companii de defrișare de la Buzău. Eu nu știam că Ana Ciceală are și alte surse de venit, în afară de job-ul de la asociație. Ulterior, am aflat că are un copil și, încetul cu încetul, am încercat să aflu de unde provin veniturile sale. Nu știam că ar lucra și în altă parte și am vrut să aflu cum poate să își susțină familia.







Am răsfoit declarațiile de avere depuse de Ana Ciceală și mi-am dat seama că, de fapt, ea nu declară veniturile reale. A reușit să închidă un credit într-un an de zile, a finanțat și partidul (n.red. – USR), numai că – la capitolul venituri – sunt menționate sume minime. Matematic, nu iese calculul…

Din punctul meu de vedere, este evident că Ana Ciceală are niște surse de venit pe care nu le-a declarat și am considerat că este necesar să sesizez ANI cu privire la asta. Răspunsul ANI este destul de ciudat, menționează că s-au sesizat din oficiu, dar asta după sesizarea mea. Totuși, înseamnă că au reținut niște neconcordanțe acolo”, a declarat urbanistul Alexandfru Pânișoară.