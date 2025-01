Depresia de după sărbători. Ce este, cum o poți identifica și cum poți să scapi mai repede de ea

Sărbătorile s-au terminat, la fel și zilele libere de la început de an, iar după o lungă perioadă de relaxare, întoarcerea la rutină poate fi un șoc pentru mulți oameni. Așa apar episoadele de anxietate și sentimentele de tristețe, fenomen cunoscut sub denumirea de depresie post-sărbători. Specialiștii ne recomandă să încercăm să ne petrecem timp cu cei dragi și să ne setăm câteva obiective care să ne motiveze.Potrivit digi24.ro, unii români recunosc că întoarcerea la rutina zilnică, serviciu sau școală, după vacanță este dificilă la început de an. Psihologii spun că în luna ianuarie, în cabinete sunt cele mai multe sesiuni de terapie, dar și programări venite de la clienți noi.„Sărbătorile reprezintă un obiectiv pentru fiecare om în parte. Cum să iasă masa de sărbători, cum să se simtă invitații, cum să fie de Revelion, ș.a.m.d. Lucruri care mă fac să nu observ că s-a făcut urât afară, că-i mai frig, s-au scumpit facturile etc”, explică Matei Stănculescu, psihoterapeut.„Dar ce să vezi: sărbătorile nu ies chiar așa cum își propune fiecare în parte, și după ce că nici n-au ieșit chiar atât de bine cum le-am văzut, fiecare reintră în rutină. O rutină care vine cu aceste efecte depresive - iar trebuie să mă trezesc devreme, iar trebuie să-l duc pe copil la grădiniță, iar trebuie să facă aia, trebuie să facă aialaltă”. „Soluția este să-mi setez din nou obiective noi”, crede psihoterapeutul. „Planifică o vacanță, antamează o excursie cu prietenii, apucă-te de citit o carte, fă ceva ce n-ai mai făcut până atunci, care să te țină din nou pe șina obiectivelor”. Tristețea, oboseala, lipsa de energie și teama de nerealizare sunt câteva dintre simptomele depresiei post-sărbători. Potrivit specialiștilor, în această perioadă și nu numai, conectarea psihologică cu prietenii sau cu cei apropiați reprezintă antidotul natural împotriva anxietății și depresiei. Experții spun că majoritatea oamenilor au nevoie de două-trei săptămâni pentru a putea reveni la normalul de dinainte.