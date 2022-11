Distracţia şi muzica bună se mută la munte! CÂND SE PUN ÎN VÂNZARE PRIMELE ABONAMENTE MASSIF!

Joi, 10 noiembrie, la ora 10:00, vor fi puse în vânzare primele 2.000 de abonamente General Access pentru festivalul Massif, la un preț special! Cei care doresc să trăiască cea mai intensă experiență de la munte, din această iarnă, pot achiziționa abonamentele cu 79 de euro plus taxe de pe bemassif.com. Prețul final al abonamentelor General Access este de 149 de euro plus taxe.Prima ediție Massif are loc în perioada 3-5 martie 2023, în Poiana Brașov. Organizatorii promit să aducă pe pârtiile din stațiune entertainment de cea mai bună calitate pentru pasionații de muzică, distracție și sporturi de iarnă și să transforme Poiana Brașov într-una dintre cele mai râvnite locuri de petrecere din Centrul și Estul Europei.