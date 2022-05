Doctor Monica Pop, mesaj pentru soțul său: "Mulțumesc!"

Potrivit



"Azi, 30 aprilie, 41 de ani de căsătorie! Mulți, nu? Cine ar fi crezut?! Mulțumesc, Mircea!?", este mesajul postat de Monica Pop, pe rețeaua de socializare. Până acum, aproximativ 1.100 de internauți au apreciat postarea sa.Potrivit Antena3.ro Monica Pop este un renumit medic oftalmolog român, absolventă a Universității de Medicină și Farmacie din București. Provine într-o familie de medici, fiind până în 2018 Manager Generalal Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București, în prezent fiind șefă de secție în același spital. Totodată este cadru didactic universitar din anul 1983, în prezent Profesor Universitar.







Medicul dezvăluia la un moment dat că întâlnirea cu soțul ei a fost esențială pentru ea și că el i-a fost un sprijin enorm din punct de vedere profesional, scrie stiridinlume.ro.



„Noi nu am avut relații de genul ăsta, să ne impunem unul altuia ceva. El știa foarte bine că eu lipsesc mult de acasă. A fost o perioadă în care fiica mea era la o școală privată și știm prea bine că nu-i ușor, salariile medicilor sunt foarte mici.



Și făceam chiar și câte zece gărzi într-o lună pentru a putea s-o ținem la școală. Dar mie îmi și plăcea, am fost și sunt îndrăgostită de partea de urgență a meseriei ăsteia”, a declarat Monica Pop.

