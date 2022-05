Două gemene adoptate din Constanța în urmă cu 30 de ani își caută părinții biologici

„M-am născut în municipiul Constanța la data de 11 august 1991, numele meu românesc a fost Drăgan Mihaela Maria. Am fost adoptată la vârsta de doi ani împreună cu sora mea geamănă. Nu avem informații despre adopție și nici despre familia noastră biologică. Nu suntem sigure dacă am fost abandonate la naștere sau dacă am locuit o perioadă de timp cu familia. Am fost adoptate de la orfelinatul orașului Constanța. Suntem în căutarea familiei noastre, numită Drăgan. Sperăm să găsim răspunsurile întrebărilor noastre de o viață! Vă rugăm să ne susțineți, poate cu ajutorul acestui anunț vom găsi părinții și rudele noastre din România. Cât mai multe distribuiri și, în special, pe cât mai multe grupuri din țară. Avem toată credința și speranța că împreună vom reuși!”, a arătat tânăra aflată în căutarea familiei biologice. Cei care au informații se pot adresa paginii de Facebook The never forgotten Romanian Children.





Două femei de 31 de ani, gemene, își caută părinții biologici, prin intermediul comunității de pe Facebook, The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României. Cele două femei au fost adoptate în 1993, din municipiul Constanța, și nu au nicio informație despre familia biologică sau adopție.