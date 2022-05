Cartel Alfa acuză Guvernul că ia măsuri salariale discriminatorii

„De ce un salariat plătit cu 2.550 lei brut (1.524 lei net) ar fi considerat vulnerabil, iar cel cu un salariu de 1.570 lei net (cu 50 de lei mai mult), spre exemplu, nu ar fi în aceeași categorie? Toate salariile aflate sub valoarea coșului minim pentru un trai decent (2.708 lei pentru o persoană în decembrie 2021) plasează lucrătorii într-o situație de vulnerabilitate.





În al doilea rând, limitarea aplicării acestei creșteri pentru un singur nivel salarial va contribui la perpetuarea discrepanțelor salariale din România. Faptul că nu se acordă această deductibilitate tuturor angajaților, ci numai celor cu salariul minim va avea drept consecință imediată încălecarea salariilor în plaja 2.550 - 2.850 lei, demotivând lucrătorii. Se repetă astfel greșelile din aplicarea Legii salarizării bugetare din 2010 până în 2017, de data aceasta în sectorul economic.





În al treilea rând, măsura se aplică doar lucrătorilor cu salariul minim din sectorul economic, cu toate că și în sectorul public avem numeroși salariați încadrați cu salariul minim. Cu ce este mai vulnerabil un lucrător din sectorul privat care merge acasă cu 1.524 lei, în raport cu un lucrător din sectorul public, care la sfârșit de lună primește tot 1.524 lei?





Este de subliniat că, aplicând astfel de politici publice, angajatorul este încurajat să continue să ofere salariul minim, mizând că de la an la an vor exista astfel de artificii legale care vor permite o creștere a nivelului minim de salarizare, fără o îmbunătățire categorică a vieții angajaților. În plus, consecințele vor fi resimțite și la pensie prin diminuarea punctajului.





Atât în cadrul comisiilor de dialog social, cât și în Consiliul Economic și Social, am solicitat modificarea proiectului de OUG.



CNS Cartel Alfa solicită acordarea unei măriri pentru toți salariații, fără discriminare, prin aplicarea unei deductibilități de 200 lei!”, se arată în comunicatul dat publicității.





În faza de dezbatere publică a proiectului, organizația semnalase faptul că măsura, în forma propusă de guvern, este discriminatorie, întrucât se poate aplica doar salariaților încadrați cu salariul minim de 2.550 de lei brut.