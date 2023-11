Două zile de restricții de trafic la intersecția bulevardului 1 Decembrie 1918 cu bulevardul I. C. Brătianu

Timp de două zile, astăzi și mâine se va circula cu dificultate între orele 7:00 și 20:00 la intersecția bulevardului 1 Decembrie 1918 cu bulevardul I. C. Brătianu, din cauza lucrărilor de asfaltare. Pentru execuția acestor lucrări în condiții de siguranță atât pentru participanții la trafic, cât și pentru echipele de muncitori, circulația rutieră a fost restricționată parțial, astfel:Joi, 16 noiembrie, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 se circulă pe câte o bandă pe sensul de mers dinspre Gara CFR către stațiunea Mamaia. În același timp, circulația pe bulevardul I. C. Brătianu este restricționată între bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Avram Iancu.Vineri, 17 noiembrie, lucrările se vor muta pe celălalt sens de mers, iar circulația se va desfășura pe câte o bandă pe sensul de mers dinspre stațiunea Mamaia către Gara CFR. Pe bulevardul I. C. Brătianu restricțiile se vor aplica din intersecția cu bulevardul 1 Decembrie 1918, până la intersecția cu strada Oborului.Pe fondul acestor restricții, circulația autobuzelor de pe linia 48 a fost deviată. Potrivit Primăriei Constanța, pe sensul de mers spre cap de linie Palas, acestea virează dreapta pe bulevardul Ferdinand, după Spitalul de Boli Infecțioase, apoi continuă pe bulevardul 1 Decembrie 1918 și stânga pe bulevardul I. C. Brătianu, după care continuă pe traseul normal. Devierea se face pe aceeași rută și în sens invers pe traseul spre cap de linie Poarta 2. De precizat că, din cauza acelorași lucrări, sunt posibile întârzieri pe liniile 100 și 100C.