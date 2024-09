Echinocțiul de toamnă 2024. De astăzi începe toamna astronomică, iar nopțile vor deveni mai lungi

Astăzi, 22 septembrie, are loc echinocțiul de toamnă din 2024. Este momentul care marchează începutul toamnei în emisfera nordică, când ziua și noaptea vor fi egale.De acum înainte zilele vor deveni mai scurte, iar nopțile mai lungi, până la solstițiul de iarnă, care va avea loc pe 21 decembrie, potrivit astro-urseanu.ro.Echinocțiul reprezintă momentul în care ziua și noaptea sunt egale în orice loc pe Pământ. Are loc de două ori pe an: primăvara, în martie, și toamna, în septembrie. În 2024, echinocțiul de primăvară a avut loc pe 20 martie, la ora 05:06, potrivit euronews.ro.Potrivit sursei citate, „punctul autumnal”, adică punctul echinocțiului de toamnă, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii, adică proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului, cu ecuatorul ceresc, pe care soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților.