Elevii din cinci țări europene au primit lecții pentru un mediu mai curat, de la specialiştii RAJA

În cursul zilei de joi, 11 mai, elevii Școlii Gimnaziale „Viceamiral Ioan Murgescu” din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, alături de colegi și profesori din țările partenere ale proiectului european „Save the nature, save the future” - Grecia, Turcia, Cehia, Portugalia și România, au fost prezenţi la Stația de epurare Constanța Nord, pentru a cunoaște procesul tehnologic al tratării apelor uzate. Potrivit reprezentanţilor RAJA, în camera de comandă SCADA - unitate care asigură automatizarea, monitorizarea și controlul proceselor tehnologice de la distanță, copiii au fost întâmpinați de specialiștii stației, care le-au explicat oaspeților, în ce constă epurarea apelor uzate preluate prin sistemul de canalizare. Menţionăm că această stație de epurare din zona de nord a municipiului Constanța a fost construită în anul 1967, fiind dotată doar cu o treaptă de epurare primară.Ulterior, cu sprijinul fondurilor europene, a fost ridicată o nouă stație, prevăzută cu tehnologie de epurare mecano-biologică avansată, cu capacitate de tratare pentru o populație echivalentă de peste 250.000 de locuitori. Aceasta deservește partea de nord a orașului Constanța, dar preia ape uzate menajere și pluviale și din stațiunea Mamaia, orașul Ovidiu și cartierul Palazu Mare. În acest an, tot cu sprijin european, urmează să fie montate panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrică.După descoperirea celor mai importante informații despre procesele mecanice, biologice și chimice în urma cărora apele colectate din rețeaua de canalizare a orașului sunt curățate de impurități și evacuate în Marea Neagră, la o distanță de 4km în larg, reprezentantul companiei de apă i-a condus pe elevi să urmărească îndeaproape etapele de tratare din cadrul stației. Ne referim la zona grătarelor rare și dese, deznisipatorul, separatorul de grăsimi, bazinele biologice, camera de distribuție și decantoarele. Astfel, oaspeții au aflat că stația dispune de tehnologie de ultimă generație, având o funcționare complet automatizată, cu senzori de monitorizare pe toate etapele a parametrilor apei epurate.Totodată, s-a tras un semnal de alarmă privind sănătatea naturii, elevii fiind îndrumați asupra modului în care pot proteja rețeaua de canalizare, contribuind astfel la ocrotirea mediului și reducerea poluării. Totodată, ei au aflat că chiuveta sau vasul de toaletă nu sunt echipate pentru resturi alimentare, uleiuri, obiecte solide, produse de igienă, materiale chimice etc, care pot afecta grav sistemul de canalizare. În acest sens, RAJA Constanța derulează permanent campanii de conștientizare a populației privind protejarea biodiversității și sănătății publice, în toate formele ei.Pe de altă parte, copiii au fost sfătuiți să consume cu încredere apa de la robinete, care este certificată din punct de vedere calitativ și care este sigură pentru sănătate, fiind monitorizată permanent în laboratoarele societății.