Cristian Bivolaru îi răspunde lui Gigi Becali după zvonul prin care acesta şi-ar dori jucători de la Farul

Cu trei runde înaintea finalului play-off-ului uperLigii, Farul și FCSB sunt singurele formații care mai luptă cu șanse reale pentru cucerirea titlului de campioană. Cele două se vor întâlni în meci direct în penultima etapă.Gruparea constănțeană se află în fotoliul de lider, cu 46 de puncte, la 3 lungimi în fața FCSB-ului. În plus, Farul are avantajul faptului că nu i s-au rotunjit punctele la intrarea în play-off, spre deosebire de bucureșteni, și, în cazul unei egalități de puncte la final, trupa lui Gică Hagi are un atu.În urmă cu câteva zile, a apărut informația potrivit căreia Gigi Becali, patronul vicecampioanei, ar fi pus ochii pe Louis Munteanu (20 de ani), unul dintre artizanii sezonului excelent al Farului. În replică, directorul general al clubului de la malul mării, Cristian Bivolaru, a transmis că totul ar fi doar o strategie a latifundiarului din Pipera de a destabiliza contracandidata la titlu.„Să vedem cunoscutele aruncări din jurul meciurilor importante. Au început, îl vor pe Louis Munteanu, cred că până la meciul cu noi o să-i vrea şi pe Borza şi Mazilu, pe Grameni, pe Alibec. Astea cred că sunt lucruri care trebuie sancţionate. Gândiţi-vă că un copil de 17 ani când vede public o ofertă, chipurile, a unui club ca FCSB, nu ştii cum reacţionează”, a declarat Bivolaru.