Fotbal pasionant la finalul Superligii. Trei echipe se luptă pentru titlul de campioană

Fotbalul este supranumit de cele mai multe ori ÔÇ×sportul regeÔÇŁ ┼či i se mai spune a┼ča ┼či pentru c─â este sportul care provoac─â unul dintre cele mai mari spectacole. Este ┼či cazul campionatului intern, acolo unde cel pu┼úin 3 echipe se lupt─â pentru titlul de campioan─â a Rom├óniei cu doar 4 etape ├«nainte de finalul stagiunii.Farul vs FCSB se va disputa peste 3 etape, ├«ns─â chiar dac─â va c├ó╚Ötiga acel meci, trupa lui Charalambous nu va putea s─â ia titlul dac─â Alibec ╚Öi compania nu vor mai pierde ╚Öi alte puncte ├«n celelalte etape. Decisive se anun╚Ť─â meciurile indirecte pe care primele dou─â clasate le vor sus╚Ťine cu echipele care se afl─â ├«ntr-o b─ât─âlie teribil─â pentru accesul ├«n Conference League.Ultima etap─â de campionat a redus diferen╚Ťa dintre Farul ╚Öi locul 2, ├«ns─â dup─â aceast─â rund─â, echipa antrenat─â de Gic─â Hagi a r─âmas singura care st─â la m├óna propriilor rezultate ├«n tentativa de a cuceri campionatul. CFR, dup─â e╚Öecul din Giule╚Öti, a pierdut acest statut, ├«n vreme ce FCSB, chiar dac─â are 3 puncte ├«n spatele const─ân╚Ťenilor ╚Öi mai exist─â un duel direct, nu depinde doar de ea.Poate chiar mai important dec├ót meciul direct dintre Farul ╚Öi FCSB se anun╚Ť─â a fi meciurile pe care aceste forma╚Ťii le vor avea cu celelalte echipe. Mai ales c─â acestea, cu excep╚Ťia lui Sepsi, se afl─â ├«ntr-o lupt─â pasionant─â pentru cupele europene.Prin calificarea ├«n finala Cupei a lui U Cluj, echip─â care nu are licen╚Ť─â de Europa, m─âcar p├ón─â la disputarea ultimului act al Cupei (pe 24 mai, ├«ntre penultima ╚Öi ultima etap─â de play-off) locul 4 devine extrem de atractiv ╚Öi ar putea s─â garanteze disputarea barajului pentru ultimul bilet de Conference League. Condi╚Ťia: U Cluj s─â o bat─â pe Sepsi ╚Öi s─â c├ó╚Ötige trofeul ├«n Cupa Rom├óniei.├Än acest moment, chiar ╚Öi Rapid a intrat ├«n joc pentru locul 4, ba chiar ╚Öi pentru pozi╚Ťia a 3-a, de care o despart doar 4 puncte, ├«ns─â la egalitate de puncte cu CFR, giule╚Ötenii ar fi avantaja╚Ťi. Chiar ╚Öi programarea meciurilor pe zile ├«n urm─âtoarele dou─â etape e extrem de important─â.La ora la care va avea loc ultima rund─â din play-off, 27 mai, finala Cupei Rom├óniei va fi ├«ncheiat─â ╚Öi se va cunoa╚Öte dac─â locul 4 va merge sau nu ├«n acel baraj pentru Conference. Astfel c─â ultima etap─â ar putea fi cu adev─ârat exploziv─â, cu posibilitatea ca 5 din cele 6 forma╚Ťii s─â fie implicate cu miz─â fie pentru titlu, fie pentru locurile 3/4. ├Än acest caz, toate cele 3 jocuri se vor disputa la aceea╚Öi or─â.├Än sns negativ, un clasament realizat exclusiv pe cele 6 etape din play-off o are pe CFR ├«n prim-plan din perspectiva echipei care ╚Öocheaz─â. Clujenii au bifat o singur─â victorie, la fel ca Sepsi. Trupa lui Dan Petrescu a acumulat doar jum─âtate din punctele f─âcute de forma╚Ťiile care acum sunt deasupra ei: Farul ╚Öi FCSB.Acest sezon ar putea produce ╚Öi o premier─â absolut─â de c├ónd Liga 1 a propus sistemul cu play-off, primul a fost cel din 2015-2016: s─â c├ó╚Ötige titlul o echip─â care s─â acumuleze mai pu╚Ťine puncte, per total (sezon regulat, f─âr─â ├«njum─ât─â╚Ťire+play-off) fa╚Ť─â de o alta.