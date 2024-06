Fanfara „Muzica Apelor” reia seria concertelor estivale

La fel ca şi în anii trecuţi, şi vara aceasta, atât constănţenii, cât şi turiştii sunt invitaţi pe ringul de dans. Aşadar, nu uitați să vă notați în agendă şi invitația specială la concertele Fanfarei „Muzica Apelor”. Lăsați inimile să zâmbească pe ritmuri cadențate, bucurați-vă de o interpretare excepțională și melodii de neuitat! Potrivit RAJA S.A., concertele se vor desfășura după următorul program: sâmbătă, 15 iunie, ora 17:00 - Faleza Cazinoului Constanța; duminică, 16 iunie, ora 17:00 - piața Far Constanța; sâmbătă, 22 iunie, ora 17:00 - Piața Ovidiu - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; vineri, 28 iunie, ora 17:00 - Faleza Cazinoului Constanța; duminică, 30 iunie, ora 17:00 - Piața Far Constanța. Următoarele concerte vor avea loc: vineri, 5 iulie, ora 17:00 - Piața Ovidiu - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; sâmbătă, 6 iulie, ora 17:00 - Parc Gară Constanța; sâmbătă, 13 iulie, ora 17:00 - Faleza Cazinoului Constanța; duminică, 14 iulie, ora 17:00 - Piața Ovidiu - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; vineri, 19 iulie, ora 17:00 - piața Far Constanța; duminică, 21 iulie 2024, ora 17:00 - Parc Gară Constanța; vineri, 26 iulie, ora 17:00 - Faleza Cazinoului Constanța; sâmbătă, 27 iulie, ora 17:00 - Piața Far Constanța.