Goana după aerul condiționat! Magazinele de electrocasnice au rămas fără stocuri

Canicula din ultimele săptămâni a fost de nesuportat, iar meteorologii avertizează că ne vom mai afla câteva zile sub cod galben de caniculă. Disconfortul termic nu s-a resimțit doar în aer liber, ci și în locuințele constănțenilor.





Copleșiți de căldura din case, mulți constănțeni au decis să meargă la magazinele de electrocasnice din oraș pentru a-și procura un aer condiționat sau un ventilator. Însă, dacă aveți de gând să vă cumpărați curând un astfel de aparat, așteptați-vă să nu mai găsiți nimic pe stoc.





Angajații magazinelor de electrocasnice au confirmat că cererea a fost extrem de mare, iar clienții s-au îngrămădit pentru a prinde măcar un ventilator. Pentru mulți, prețul nu a fost un obstacol, deoarece confortul este prioritar.





„Este adevărat că am avut o cerere extrem de mare vara asta, mai ales în ultimele săptămâni. Am vândut tot ce se putea vinde, în magazin, dar și online. Aerul condiționat poate porni de la prețul de 1.700 de lei și poate depăși prețul de 5.000 de lei, depinde de model, de firmă și de multe altele. Un ventilator poate începe de la prețul de 100 de lei și poate depăși 500 de lei. Le-am promis clienților că îi vom anunța îndată ce vom primi aparatele pe stoc. Ce s-a mai vândut ca pâinea caldă au fost ventilatoarele de terasă, cele cu pulverizare. Patronii au venit și ei și au cumpărat în număr mare pentru clienții lor”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber“ Sebastian S., angajat al unui magazin de electrocasnice.



Constănțenii nu se tem de factură





Facturile la curent pot crește semnificativ pentru cei care țin aerul condiționat pornit mai mult timp, însă cererea extrem de crescută pentru aparatele care ne răcoresc arată că românilor nu le este frică de plata de la finalul lunii.





„Tocmai pentru asta am venit aici. Să ne uităm de un aer condiționat puțin mai ieftin. Văd că nu mai au deloc expuse la raft, dar cred că vom face o comandă, sigur nu scăpăm noi de temperaturile astea prea curând”, a declarat Ioana C., constănțeancă.



„Este o căldură la mine în apartament de nu vă pot explica. Afară sunt 40 de grade, iar la mine în casă sunt 31 de grade în zilele bune, noaptea murim în casă, am avut minimum 25 de grade în camere. De dimineață soarele bate pe o parte a apartamentului, iar după-amiaza bate pe cealaltă parte. Nu mă mai interesează cât dau pe el sau cât mă ajunge factura pentru că trebuie să fac cea mai bună alegere pentru familia mea. Nu ne putem odihni în casă și o să ajungem să ne îmbolnăvim”, a declarat Alexandru Stan, constănțean.





Angajații magazinelor de electrocasnice susțin că în fiecare an, în această perioadă, se întâmplă astfel de situații în care rămân fără produse pe stoc.





„Clienților nu le pasă de calitatea produsului, cel puțin în perioadele caniculare. Ei își doresc să cumpere ceva cât mai repede, tocmai pentru a scăpa de chinul acesta al căldurii, așa că se mulțumesc cu ce găsesc deja la raft. Acum așteptăm să refacem stocul și să ne contactăm clienții de pe listele de așteptare”, a adăugat angajatul magazinului.





Clienții nu țin cont uneori de prețuri și nu îi deranjează să plătească un preț mai mic pe un produs mai puțin bun, semn că aceștia își doresc o rezolvare de moment și nu una care să țină un timp mai îndelungat.