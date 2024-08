Hotelurile de pe litoral, ocupate aproape în totalitate! Câți turiști vor veni în minivacanță?

Finalul de săptămână se anunță unul cu totul special. În această minivacanță, toți cei care iubesc marea și soarele vor alege litoralul românesc. Operatorii de turism de la mare au creat pachete speciale pentru Ziua Marinei, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele.





Această perioadă este extrem de așteptată anual de către turiști, datorită numeroaselor evenimente care au loc.



Ștefan Necula, manager al agenției Litoralul Românesc, cel mai mare touroperator pe acest segment de vacanțe, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” care sunt ofertele disponibile, dar și care vor fi cele mai aglomerate stațiuni.











„Vor veni undeva la peste 140.000 de mii de turiști prin unitățile clasificate. În general vor fi mai mulți, mai vin și în unități neclasificate, la rude, la prieteni. Cele mai ieftine cazări au fost cumpărate cu oferte prin diferite platforme. Cei care și-au făcut rezervările din timp au putut să beneficieze de oferte speciale și de cele mai mici tarife pentru perioada aceasta. Însă și acum sunt disponibile prețuri destul de bune, începând de la 142 de lei pe noapte. Pentru un sejur de trei nopți pentru cei care vor să-și facă rezervarea, acum, pe last-minute am avea disponibilități pentru Neptun-Olimp cu prețuri pentru un sejur de trei nopți pornind de la prețul de 528 de lei”, a declarat Ștefan Necula.



Ne apropiem de gradul de ocupare de 100%





Cererile pentru cazare în intervalul 15-18 august au fost constante pe parcursul verii, însă recent au înregistrat o creștere explozivă. Se preconizează că gradul de ocupare va depăși pragul de 90%.





„Gradul de ocupare în următoarea perioadă este de peste 90%. Sunt deja hoteluri care nu mai au disponibilități. În general, cererea a fost constantă toată vara pentru această perioadă, însă, într-adevăr acum au început să fie mai multe solicitări. Cele mai aglomerate stațiuni în minivacanța de Sfânta Maria vor fi Eforie Nord, Mamaia și Neptun-Olimp”, a adăugat Ștefan Necula, manager al agenției Litoralul Românesc.





Turiștii sunt deja foarte încântați și abia așteaptă să participe la evenimentele pregătite de Forțele Navale Române.











„Am venit cu toată familia. Părinți, copii, bunici, căței, cu toții suntem aici pentru a ne simți bine și pentru a ne bucura de tot ce ne oferă orașul acesta frumos. Am planificat această vacanță încă de la începutul verii și am avut parte de oferte foarte bune. Eforie Nord este stațiunea noastră de suflet și în fiecare an revenim cu mare drag. Prețurile sunt foarte bune, iar locația este perfectă pentru copii. Am fost cazați o săptămână în sudul litoralului, iar acum am venit în oraș, special pentru Ziua Marinei”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Ciprian I., turist venit cu familia din Iași.





Turiștii sunt entuziasmați de evenimentele pregătite și de ofertele atractive, iar cei care încă nu și-au făcut rezervările pot profita de ultimele pachete disponibile. Așadar, fie că v-ați planificat deja vacanța, fie că sunteți în căutarea unei evadări spontane, litoralul românesc vă așteaptă cu brațele deschise.