Inspecţia Muncii, reprezentată oficial la o acţiune internaţională, la Bratislava

Zilele acestea are loc la Bratislava, cea de-a XI-a reuniune a Consiliului de Administraţie al Autorităţii Europene a Muncii (ELA), manifestare la care Inspecția Muncii este reprezentată de inspectorul general de stat, Danteş Nicolae Bratu. Agenda celor două zile ale evenimentului include alegerea președintelui și a vicepreședintelui ELA, adoptarea Planului strategic instituțional pentru perioada 2023-2025 și lansarea în discuție pentru propuneri și observații a Planului strategic instituțional pentru perioada 2024-2026, evaluarea acțiunilor comune derulate sub egida ELA, în domeniile muncii sezoniere și al transporturilor rutiere și prezentarea noului program de cooperare în domeniul detașării lucrătorilor. Cu această ocazie, inspectorul Danteş Nicolae Bratu a declarat următoarele:„Inspecția Muncii este o prezență foarte activă în toate acțiunile ELA încă de la înființarea acestei autorități. Am participat, prin inspectori de muncă din toată țara, la inspecții comune în toate campaniile derulate până acum de Autoritatea Europeană a Muncii și vom sprijini, în continuare, programele anuale anunțate de ELA. Mai mult, suntem unul dintre cele trei centre de formare și perfecționare profesională, alături de cele din Franța și Spania, nominalizate în programele cadru viitoare, pentru a organiza activități de instruire în inspecții comune, a inspectorilor de muncă din celelalte țări europene”.