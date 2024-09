Judecătorii, procurorii și grefierii vor avea ținute noi în sala de judecată

Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care reglementează ţinuta vestimentară a judecătorilor, a procurorilor, a grefierilor judiciari și a grefierilor de ședință în şedinţele de judecată, de la 1 ianuarie 2025.







„În ședințele de judecată, judecătorii, grefierii judiciari şi grefierii de şedinţă din cadrul curţilor de apel, al tribunalelor şi al judecătoriilor, precum şi procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe au obligaţia de a purta ţinuta vestimentară stabilită prin prezenta hotărâre”, se arată în proiect.







Ţinuta vestimentară pentru judecătorii, procurorii, grefierii judiciari şi grefierii de şedinţă din cadrul instanţelor şi al parchetelor menţionate se compune din robă, bavetă şi insignă. Grefierii de şedinţă din cadrul instanţelor militare vor purta uniformă militară fără grade militare, notează stiripesurse.ro







Cum vor arăta robele







Roba purtată de judecători şi de procurori este confecționată din stofă de culoare neagră, se încheie cu nasturi neaparenţi, are croiala largă, guler gen tunică, îngust, mânecile sunt largi şi are garnituri paralele din mătase de culoare neagră, iar lungimea robei este până la 5-10 cm sub genunchi. În partea din faţă, începând de la umăr până la poale, are două garnituri paralele din mătase de culoare neagră.







Roba purtată de grefierii judiciari şi de grefierii de şedinţă din cadrul instanţelor este confecţionată din stofă de culoare neagră, având acelaşi model şi aceeaşi linie cu cea a judecătorilor, fără a fi prevăzută cu garnituri.







Judecătorii, procurorii, grefierii judiciari şi grefierii de şedinţă poartă și bavetă din mătase plisată, de formă trapezoidală, care se prinde la baza gulerului cu capse neaparente. Baveta purtată de judecătorii de la curţile de apel este de culoare violetă, cea purtată de judecătorii de la tribunale - de culoare roşu-ciclamen, iar cea purtată de judecătorii de la judecătorii - de culoare albă. Baveta purtată de procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătoreşti este de culoare albă. Baveta purtată de grefierii judiciari și de grefierii de ședință din cadrul instanţelor judecătoreşti menţionate la alin. (2) este de culoare albastru-închis.







Insigna de pe piept







„Judecătorii şi procurorii poartă pe piept o insignă ce reprezintă însemnul puterii judecătoreşti în statul de drept”, conform proiectul de HG.







Insigna purtată de judecători este de formă rotundă, având diametrul de 5 cm. Este compusă dintr-o cunună aurie de lauri, în mijlocul căreia se află balanţa cu două talere, sprijinită de o spadă, şi Constituţia pe care sunt înscrise cuvintele "JUS" şi "LEX", iar în partea de jos, în formă de triunghi, tricolorul. Fondul insignei este de culoare violet pentru curtea de apel, de culoare roşu-ciclamen pentru tribunal şi de culoare albastru deschis pentru judecătorie.







Insigna purtată de procurori are forma de scut, cu lăţimea de 4,5 cm şi înălţimea de 5,8 cm. Este compusă dintr-o semicunună aurie de lauri, în mijlocul căreia se află balanţa cu două talere, sprijinită de o spadă, şi Constituţia pe care sunt înscrise cuvintele "JUS" şi "LEX"; în partea de sus se află tricolorul. Fondul insignei are culoarea albastru deschis. Insigna este purtată de către toţi procurorii, indiferent de nivelul parchetului la care funcţionează.







Grefierii judiciari şi grefierii de şedinţă nu poartă insignă.







Cheltuielile vor fi suportate de Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz.







Până la data la care va fi asigurată noua ținută vestimentară, judecătorii, procurorii, grefierii judiciari și grefierii de ședință vor continua să poarte actuala ținută vestimentară.