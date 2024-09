Lucrările din cartierul Palas au impact în fluidizarea traficului rutier

De mai multă vreme se lucrează la reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale din cartierul Palas. În acest cartier, până acum s-au reabilitat în totalitate străzile Palas, Munții Tatra, Moților, Mureșului, Mihu Copilu, Matei Millo, Locotenent Petre Mănoiu, Nicolae Teodoreanu și Vifor Haiducul. Potrivit Primăriei Constanţa, în scurt timp, vor fi reabilitate și străzile Bradului și Theodor Neculuță.„Modernizarea acestor străzi are un impact major în fluidizarea traficului. Zona se bloca frecvent din cauza traficului intens, iar reabilitarea tuturor străzilor din acest perimetru a adus o schimbare semnificativă în reducerea blocajelor, oferind o alternativă de circulație autovehiculelor care se deplasează pe bulevardul I. C. Brătianu. O decizie importantă adoptată în cadrul Comisiei de Circulație a fost reconfigurarea traficului rutier pe strada Theodor Neculuță. Strada, a cărei ieșire în bulevardul I. C. Brătianu a fost până de curând blocată, va avea corespondență cu bulevardul. Lucrările de reabilitare au inclus și zona pietonală, iar trotuarele sunt recondiționate complet, cu spații verzi noi construite, gata să ofere un spațiu sigur și confortabil pentru pietoni”, au precizat reprezentanţii municipalităţii.