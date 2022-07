Lucrătorii necalificaţi, la mare căutare, pe piaţa muncii

Din cele 43.138 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.722 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; referent; analist financiar etc.). Alte 8.227 sunt destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; conducător auto transport rutier de mărfuri; operator introducere, validare şi prelucrare date etc). De asemenea, un număr de 11.075 oferte sunt valabile pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; sudor; confecţioner-asamblor articole din textile; electrician de întreţinere şi reparaţii; lucrător comercial etc.). Restul de 21.114 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; montator subansamble; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecțiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet etc).





Ultimele statistici ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) arată că, la acest moment, sunt disponibile 43.138 locuri de muncă la nivelul întregii ţări. Cele mai multe locuri de muncă oferite sunt de: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (3.324); lucrător comercial (2.253); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.244); montator subansamble (1.105); agent de securitate (1.097); muncitor necalificat în industria confecțiilor(1.063); confecţioner-asamblor articole din textile (829).