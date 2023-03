Mai multe străzi din municipiul Constanța rămân miercuri, OPT ORE, fără curent electric

În ultima vreme, E-Distribuţie Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Astfel, lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare. Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții. Miercuri, 22 martie, între orele 8:30 - 16:30, vor rămâne fără curent electric consumatorii din municipiul Constanța, pe de strada Oborului nr. 1-33, strada Oborului nr. 22, bloc Blue Bike Garden- strada Theodor Burada nr. 10 și strada Oborului nr. 27, bloc B - strada Basarabi nr. 8, Punct Termoficare nr. 67 - strada Oborului nr. 23 bis.În aceeași situație se vor afla și cei de pe strada Oborului nr. 29, bulevardul I.C. Brătianu nr. 17, strada Oborului nr. 24, bulevardul I. C. Brătianu nr. 5. De asemenea, nu vor beneficia de energie electrică străzile Labirint, Intrarea Labirint, Egalității, Titus Budac, Theodor Burada nr.1-17, bulevardul Ferdinand nr. 118, Autogara Sud, strada Egalității nr. 1, Oficiul PTTR Zonal Expres - Centrul Prelucrare Curier Rapid (Gara CFR), Policlinica CFR - bulevardul I. C. Brătianu nr. 37, bulevardul I. C. Brătianu nr. 24, strada Labirint nr. 35 C, CFR SA - Sucursala Electrificare Constanța - strada Titus Budac nr. 2, sediul Poliția TF Constanța și Gara CFR Călători Constanța. Alte întreruperi vor avea loc între orele 9:00 - 17:00, în localitatea Corbu, pe străzile: Principală, Amurgului, Bradului, Culturii și Cișmelei, dar și în localitatea Murfatlar, în intervalul orar 9:00 - 17:00.