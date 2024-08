Mall-urile, luate cu asalt de turiști în zilele ploioase. "Este plictisitor și aglomerat"

Turiștii care au ales să-și petreacă vacanța la final de vară pe litoralul românesc au fost întâmpinați de o vreme capricioasă. În locul zilelor însorite și călduroase la care sperau, aceștia au avut parte de o răcire a temperaturilor. Precipitațiile abundente au reușit să alunge majoritatea turiștilor de pe plajă, lăsând șezlongurile și umbrelele abandonate.











Chiar și activitățile de agrement și plimbările pe faleză au fost afectate, mulți dintre vizitatori alegând să se retragă în diferite locuri. Deși sfârșitul lunii august este de obicei asociat cu ultimele zile călduroase de vară, natura a avut alte planuri anul acesta, lăsându-i pe turiști să își încheie concediul cu amintiri mai puțin plăcute.





Plaja și faleza din jurul Cazinoului, de obicei atracțiile principale ale orașului, devin inaccesibile din cauza vremii nefavorabile. Astfel, mulți se urcă în mașini și străbat orașul în căutarea unor activități alternative care să le capteze interesul. Cu toate acestea, din cauza numărului mare de turiști, străzile se aglomerează rapid, creând blocaje în trafic, cozi interminabile și o atmosferă tensionată. Această situație nu face decât să amplifice frustrarea celor care sperau la o vacanță liniștită și relaxantă.



„M-am chinuit să strâng bani ca să vin la mare”





Pe măsură ce vremea nefavorabilă a pus stăpânire pe litoralul românesc, turiștii au fost nevoiți să își găsească alte modalități de a petrece timpul liber, iar mall-urile din Constanța au devenit rapid principalele atracții. Acestea au fost pline de vizitatori, care căutau să își umple ziua ploioasă cu activități în spații închise. Zona de food court a fost supraaglomerată, cu toate mesele ocupate. În plus, locurile de joacă pentru copii au fost și ele asaltate, devenind un refugiu pentru familiile care și-au dorit să le ofere celor mici o activitate distractivă.











„Am venit la mall pentru că în altă parte nu prea aveam unde merge. Este plictisitor și aglomerat, dar decât să stăm la cazare, preferăm să ne plimbăm pe aici. Pe copii i-am lăsat la locul de joacă, măcar ei să se simtă bine, dacă noi nu”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber” Adelina Enache, turistă din Iași.





„Am fost la un spectacol la Delfinariu și ne-am plimbat prin muzee, dacă nu ploua, nu cred că ajungeam să vedem aceste obiective turistice. A fost aglomerat peste tot pentru că toată lumea a fugit de ploaie”, a declarat Gabriel M., turist venit cu familia la mare.





Un alt turist venit din Harghita a fost vizibil deranjat de vremea schimbătoare de pe litoral, deoarece pe parcursul întregului an a strâns bani pentru a putea veni două săptămâni la mare.











„Acesta este ghinionul meu. M-am chinuit să strâng bani ca să vin la mare. Unde sunt acum? În mall. Înainte să plecăm din Harghita am verificat vremea și am văzut că va fi frumos, iar când am ajuns aici am avut parte de o surpriză foarte neplăcută. Nu vrem să stăm la cazare, vrem să ne plimbăm. Prima oprire a fost mall-ul, dar după aceea cred că vom merge pe la muzee”, a declarat Titel M., turist venit la malul mării.







Vremea capricioasă a afectat profund planurile de vacanță ale turiștilor din Constanța, forțându-i să caute alternative pentru a-și petrece timpul liber. În timp ce plajele și falezele au devenit inaccesibile, mall-urile și atracțiile interioare au câștigat popularitate, devenind locuri de refugiu pentru cei care nu doreau să rămână la cazare.