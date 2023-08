Managerul RAJA SA, Aurel Presură: „În România, accesul cetățenilor la servicii calitative de apă a cunoscut o îmbunătățire semnificativă”

Specialiști din domeniul apei, din țară dar și de peste hotare, s-au reunit, ieri, la Constanța pentru a participa la cea de-a V-a ediție a Forumului WATER LOSS BALKANS, programată pentru perioada perioada 31 august – 1 septembrie, la Pavilionul Expozițional. Evenimentul este organizat de Asociația Română a Apei (ARA) împreună cu RAJA SA și Turkish Society for Infrastructure and Trenchless Technologies (TSITT).La conferința de presă de deschidere a evenimentului au participat președintele Turkish Society for Infrastructure and Trenchless Technology, Yasin Torun, președintele Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Ionel Tescaru, directorul ISKI, Safak Bașa, reprezentant BERD, Venera Vlad, adjunctul Misiunii Ambasadei Japoniei, Tatsuo Kitawaga, președintele Asociației Române a Apei, Ilie Vlaicu, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu și managerul SC RAJA SA, Aurel Presură.În debutul evenimentului, Ilie Vlaicu, președintele Asociației Române a Apei, a subliniat importanța întâlnirilor la nivel larg pentru îmbunătățirea sistemului de gestionare a apei.„În Romania se gestionează unul din programele foarte mari de investiții. În condițiile schimbărilor climatice, problema pierderilor de apă devine esențială. RAJA Constanța gestionează cu eficiență și profesionalism pierderile mari de apă. Această acțiune se desfășoară la Constanța, și nu întâmplător, pentru că aici avem unul dintre operatorii foarte buni și cu siguranță cel mai mare din România”, a declarat acesta.În continuare, managerul SC RAJA SA, Aurel Presură, a atras atenția asupra importanței pe care o are informarea autorităților în sectorul managementului apei și resurselor. „În România, accesul cetățenilor la servicii calitative de apă și de canalizare a cunoscut o îmbunătățire semnificativă. Aceasta se datorează în mare măsură investițiilor importante care au fost realizate în ultimii ani de către operatorii regionali din sector. Gestionarea resurselor de apă și a infrastructurii sunt subiecte care trebuie împărtășite și aduse la cunoștință și autorităților locale, naționale și regionale, factorilor de decizie, decidenților guvernamentali și europeni”, a precizat managerul RAJA.La rândul său, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu a vorbit despre susținerea instituției pe care o conduce în calitate de acționar majoritar al RAJA SA.„Consiliul Județean și-a asumat un rol foarte clar de instituție suport a acestei companii, care a demonstrat, și demonstrează în continuare, o capacitate investițională și managerială foarte bună. Astăzi am discutat, în cadrul celei de-a cincea ediții a Forumului și Expoziției «Water Loss Balkans», câteva aspecte importante ale activității operatorilor de utilități de apă și modul în care aceștia reușesc să controleze și chiar să reducă pierderile de apă înregistrate în sistemul de alimentare. Evenimentul reprezintă un real suport în identificarea unor soluții fezabile pentru sporirea eficienței în gestionarea acestor aspecte, care influențează în mod direct inclusiv relaționarea cu consumatorii”, a susținut Mihai Lupu.La rândul său, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a punctat evoluția pe care a avut-o societatea RAJA SA, în colaborare cu autoritățile competente.„Am onoarea să salut la Constanța deschiderea acestui forum. Pierderile de apă sunt o problemă majoră nu numai pentru Romania, ci și pentru celelalte țări balcanice, pentru Europa și întreaga lume. RAJA SA este cel mai mare operator care deservește milioane de consumatori. A transformat compania într-un model de bune practici. A fost și este un lider în rândul companiilor de profil. Este cea mai veche în domeniu, cu rădăcini puternice în istorie. Preocuparea este continuă și perseverentă în domeniu în rândul autorităților. Desigur, lucrurile acum se fac la alți parametri și la alt nivel de tehnologizare”, a încheiat edilul.