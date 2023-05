Proiecte europene de amploare la RAJA Constanța - parcuri fotovoltaice și digitalizare la cel mai înalt nivel

Totodată, au precizat reprezentanţii instituţiei, evenimentul marchează continuarea investițiilor derulate prin „Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile”, sprijinit financiar de Comisia Europeană. Valoarea contractului este de peste 25 milioane de lei, iar termenul de execuție este de aproximativ opt luni. În urma finalizării acestei investiții vor fi montate peste 4.500 de panouri fotovoltaice în următoarele puncte de lucru: Sursele de apă Cișmea A, Cișmea B, Cișmea C, Cișmea II, precum și la nivelul stațiilor de epurare Medgidia, Buftea, Fetești și Mangalia.





„În contextul global «fierbinte» al digitalizării și al scăderii consumului de energie electrică și reducerii costurilor de exploatare a instalațiilor, compania noastră face pași importanți pe aceste două paliere. Munca de peste doi ani a colegilor dă roade astăzi, prin semnarea acestor contracte, care sunt cu atât mai importante dacă ne gândim la impactul major al costurilor cu energia în tarifele serviciilor, dar și la necesitatea creșterii comunicării cu clienții în mediul virtual într-o manieră facilă și în siguranță”, a declarat Aurel Presură, director general RAJA SA.





Cel de-al doilea proiect important semnat la nivelul companiei locale de apă, tot în cursul zilei de miercuri, alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care are ca termen de finalizare luna decembrie a acestui an, vizează implementarea unei platforme de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța. Acesta face parte din „Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, tot cu sprijin financiar de la Comisia Europeană, și are ca obiectiv general digitalizarea sistemului de management al activității operaționale a companiei prin gestiunea în timp real a echipamentelor și a resurselor materiale, colectarea, raportarea și analiza informațiilor generate de activitatea operațională în scopul optimizării managementului companiei, integrarea fluxurilor de lucru, îmbunătățirea transferului de date între diferite compartimente. O componentă importantă a proiectului vizează integrarea datelor de la echipamentele SCADA și comunicarea/updatarea permanentă cu platforma GIS. Mai mult, pe partea de relații clienți se vor aduce modificări importante pe modulul Dispecerizare și Call-Center (IVR), prin conectarea tuturor proceselor de raportare incidente și call-center la un singur panou de administrare integrat cu managementul incidentelor, precum și securizarea comunicațiilor din dispecerat. Valoarea acestui contract este de peste 11 milioane lei.

În acest sens, compania a semnat în cursul zilei de miercuri, 3 mai 2023, două proiecte pentru construirea de parcuri fotovoltaice și implementarea unei platforme de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța. În cadrul primului proiect, mii de panouri fotovoltaice de mare putere urmează a fi amplasate în opt puncte de lucru, mari consumatoare de energie.