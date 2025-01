Marea Neagră, sub lupa Ministerului Mediului! Mircea Fechet, prezent la Constanța

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a desfășurat astăzi, la Constanța, o vizită de lucru, pe lista programului său aflându-se diferite activități precum: deplasarea cu Nava Marina I a Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral pentru prelevare probe din Marea Neagră; întâlnirea de lucru cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”; vizita pe șantierul de înnisipare Costinești.







În aceste momente are loc o conferință de presă în Sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ.







La conferința de presă, alături de ministrul Mircea Fechet și delegația Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, vor participa și reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Constanța și ai Consiliului Județean Constanța: Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța, Dan Ștefan Chiru, secretar de stat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Răzvan Filipescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța și Sorin Lucaci, director general al Administrației Naționale Apele Române.







Răzvan Filipescu: domnule ministru, nu este prima oară când veniți în județul nostru, ne-ați oferit ajutor de fiecare dată. Vă mulțumim pentru ajutor, sperăm că vom face lucruri bune pentru Constanța.







Mircea Fechet: am avut astăzi mai multe activități, cea mai importantă fiind prelevarea de probe din apa Mării Negre. Facem o scurtă trecere în revistă a accidentului din strâmtoarea Kerci, unde două vase petroliere s-au ciocnit. Acestea transportau produse petroliere extrem de toxice. Poluarea se întinde de-a lungul coastei Crimeii, motivul principal care mă îngrijorează este legat de declarațiile unor specialiști din Ucraina care spun că există șanse ca această poluare să ajungă la noi. Sansele sunt mici, dar se poate întâmpla orice. Încercăm să evaluăm direcția si viteza cu care această undă de poluare se deplasează însă există informații care să dovedeasca faptul că ecosistemul Marii Negre a fost afectat. Delfini eșuați, pasări moarte. În opinia multor specialiști ceea ce se întâmplă în procesul de decontaminare este insuficient.







Mircea Fechet: Colegii fac determinări privind direcția curenților marini, recoltează probe. Așteptăm rezultatele celor de la ABADL. Colegii știu ce au de făcut. Am profitat de această ocazie și am vizitat Institutul de Cercetare și Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" în contextul posibilei unde de poluări, ne interesează o astfel de situație în contextul sezonului cald, pe litoralul Mării Negre asteptăm mulți turiști la vară, dar și în contextul în care urmează să avem ferme piscicole în mare. Aștept cu nerăbdare să mănânc scoici sau pești de aici din fermele noastre din largul Mării Negre și nu importat. Am vizitat șantierul de înnisipare de la Costinești, acolo lucrările se desfășoară conform graficului, chiar în avans. La acest moment în Costinești mai avem peste puțin 2 hectare de plajă, din cauza eroziunii costiere. Urmează la sfârșitul acestui an să putem spune că ne vom bucura de 26 de hectare de plajă nouă și la Costinești. Lucrările se vor desfășura în două etape, până la începutul sezonului estival, și după.







Mircea Fechet: Șansele ca sezonul estival să fie afectat sunt minime. Dar, în orice caz, avem timp să ne pregătim.