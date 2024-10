Marian Rîșnoveanu rămâne la conducerea Gărzii de Mediu Constanța. Decizia este definitivă

În 2020, Marian Rîșnoveanu a fost schimbat de la conducerea Gărzii de Mediu Constanța, fiind înlocuit de Steluța Popescu. În vara acestui an, Marian Rîșnoveanu s-a întors la conducere după ce a câștigat procesul cu Comisariatul General și a fost repus în funcție.Tot atunci acesta a făcut primele declarații după ce a revenit la conducere.„Am revenit cu gânduri bune, evident. Până în acest an am fost la Comisariatul General, datorită faptului că a fost nevoie pentru această perioadă de o persoană pentru serviciile IT, nu era personal pentru menținerea și evoluția efectivă a sistemului. Sunt prins și într-un proiect european care prevede refacerea aproape integrală a sistemului nostru existent care nu a fost performant și tocmai de aceea a fost nevoie de mine acolo. Acum au trecut deja patru ani și ne-am reîntors în Constanța. Lucrurile se desfășoară normal, controalele se desfășoară și în aceste momente și va trebui să putem să le eficientizăm”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber”, Marian Rîșnoveanu, șeful Gărzii de Mediu Constanța.Marian Rîșnoveanu a câștigat definitiv procesul cu Garda Națională de Mediu. Pe 24 octombrie, Curtea de Apel Constanța a respins apelul din dosarul acestuia privind suspendarea actului administrativ al mutării.„Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată azi, 24.10.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. jud.red. A.B. (gref.M.H.)”.Sentința este definitivă, astfel Marian Rîșnoveanu rămâne șeful Gărzii de Mediu Constanța.